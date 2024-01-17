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Динамо купить захисника з Європи в конкуренцію до Попова та Дячука

17 січня 2024 13:58
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Агабекян Карен
редактор
Динамо купить захисника з Європи в конкуренцію до Попова та Дячука
Румунський захисник "Краковії" Вірджіл Гіце. Фото: скріншот
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Агабекян Карен
редактор

Київське "Динамо" продовжує шукати центрального захисника, який зможе посилити команду у січні. Однією з країн, на яку звернули свій погляд скаути клубу, залишається Польща.

За інформацією інсайдера чемпіонату Польщі Еухеніо Гонсалеса Агілери, "Динамо" знову цікавиться гравцем, якого могло підписати у 2021 році.

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"Динамо" в поточному сезоні має проблеми в центрі захисту, де грають Денис Попов, Олександр Сирота, Максим Дячук та Крістіан Біловар. Через їх нестабільну гру столична команда знаходиться лише на шостому місці за пропущеними голами, поступаючись усій групі лідерів та "Колосу".

"Динамо" повернулося до румунського захисника

За інформацією джерела, скаути "Динамо" переглядають 25-річного румунського захисника "Краковії" Вірджила Гіце.

Кияни цікавилися гравцем ще 2021 року, коли він грав у Румунії, але потім відмовилися від угоди.

2022-го року Гіце перебрався до Польщі та став рекордним трансфером в історії "Краковії". За футболіста поляки віддали "Фарулу" 1,2 млн євро.

Цього сезону Гіце провів за "Краковію" 21 матч і забив у них чотири м'ячі. Авторитетний статистичний портал "Трансфермаркт" оцінює гравця у 1,2 млн євро. Чинний контракт футболіста із клубом завершується 30 червня 2026 року.

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