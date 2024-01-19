Жирона назвала два условия продажи Цыганкова
Украинский полузащитник испанской "Жироны" Виктор Цыганков вернулся на поле после травмы. Это вызвало новую волну слухов о том, что следующий сезон хавбек может начать в другой команде.
Глава совета директоров "Жироны" Пере Гвардиола раскрыл детали о будущем украинца, сообщает Sport.es.
Виктор Цыганков провел в "Жироне" уже год. За это время он стал одним из лидеров средней линии каталонской команды и ее ценным активом. Последние шесть месяцев интерес к украинцу приписывают многим европейским клубам.
Условия для продажи Цыганкова
Пере Гвардиола, который занимается финансами и трансферами "Жироны", ответил на вопрос о Викторе Цыганкове. Он признал, что клуб действительно может отпустить 26-летнего полузащитника сборной Украины. Однако это произойдет только при выполнении двух важных условий.
Гвардиола объяснил, что "Жирона" должна получить выгодное предложение по футболисту, и пока это так и не произошло. Каталонский клуб купил Цыганкова за пять миллионов евро. Киевское "Динамо" получит часть средств от последующей продажи игрока.
Согласно словам Гвардиолы, украинец должен сам захотеть уйти их "Жироны". Однако полузащитник не демонстрирует таких планов.
В сезоне 2023/2024 Виктор Цыганков сыграл за "Жирону" 15 матчей во всех турнирах. Он забил три мяча и сделал столько же результативных передач.
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