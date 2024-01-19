Жирона назвала два условия продажи Цыганкова

Виктор Цыганков во время тренировки. Фото: instagram.com/gironafc/

Украинский полузащитник испанской "Жироны" Виктор Цыганков вернулся на поле после травмы. Это вызвало новую волну слухов о том, что следующий сезон хавбек может начать в другой команде.

Глава совета директоров "Жироны" Пере Гвардиола раскрыл детали о будущем украинца, сообщает Sport.es.

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Виктор Цыганков провел в "Жироне" уже год. За это время он стал одним из лидеров средней линии каталонской команды и ее ценным активом. Последние шесть месяцев интерес к украинцу приписывают многим европейским клубам.

Виктор Цыганков на базе "Жироны". Фото: instagram.com/gironafc/

Условия для продажи Цыганкова

Пере Гвардиола, который занимается финансами и трансферами "Жироны", ответил на вопрос о Викторе Цыганкове. Он признал, что клуб действительно может отпустить 26-летнего полузащитника сборной Украины. Однако это произойдет только при выполнении двух важных условий.

Гвардиола объяснил, что "Жирона" должна получить выгодное предложение по футболисту, и пока это так и не произошло. Каталонский клуб купил Цыганкова за пять миллионов евро. Киевское "Динамо" получит часть средств от последующей продажи игрока.

Виктор Цыганков во время атаки. Фото: instagram.com/gironafc/

Согласно словам Гвардиолы, украинец должен сам захотеть уйти их "Жироны". Однако полузащитник не демонстрирует таких планов.

В сезоне 2023/2024 Виктор Цыганков сыграл за "Жирону" 15 матчей во всех турнирах. Он забил три мяча и сделал столько же результативных передач.

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