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Шапаренко летом уйдет из Динамо в зарубежный клуб

19 января 2024 10:24
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Шапаренко летом уйдет из Динамо в зарубежный клуб
Николай Шапаренко идет на тренировку. Фото: пресс-служба "Динамо"
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Полузащитник сборной Украины и киевского "Динамо" Николай Шапаренко станет следующим большим трансфером столичного клуба. Молодым игроком продолжают интересоваться команды из европейских чемпионатов. 

Шапаренко может уйти из "Динамо" по завершении сезона, сообщает портал Новини.LIVE. 

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Воспитанник киевского "Динамо" Николай Шапаренко остается одним из главных молодых талантов столичного клуба. Последние полтора года он страдает из-за травм, однако это не помешает 25-летнему футболисту последовать примеру Виктора Цыганкова и переехать в один из зарубежных чемпионатов. 

Николай Шапаренко
Николай Шапаренко в спортзале. Фото: пресс-служба "Динамо" 

Куда перейдет Шапаренко 

Сразу несколько клубов из европейских первенств продолжают интересоваться футболистом "Динамо". Наибольшую настойчивость проявляет "Севилья". Испанский клуб летом 2024 года сделает предложение киевлянам по Николаю Шапаренко. "Бело-синие" отпустят футболиста за сумму в районе восьми миллионов евро. 

Также Шапаренко интересуются английская "Астон Вилла" и итальянская "Фиорентина", однако эти команды смущает подверженность Николая травмам. 

В сезоне 2023/2024 Шапаренко провел за "Динамо" восемь матчей и сделал одну результативную передачу. Контракт футболиста с клубом действует до лета 2025 года. 

Напомним, Судаков остается — "Шахтер" продаст другого полузащитника

Мудрик уйдет из "Челси" вслед за Почеттино. 

"Арсенал" хочет заменить Зинченко звездным футболистом.

"Динамо" купит защитника из Европы в конкуренцию к Попову и Дячуку.

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