Шапаренко влітку піде з Динамо до закордонного клубу

Микола Шапаренко йде на тренування. Фото: пресслужба "Динамо"

Півзахисник збірної України та київського "Динамо" Микола Шапаренко стане наступним великим трансфером столичного клубу. Молодим гравцем продовжують цікавитись команди з європейських чемпіонатів.

Шапаренко може піти з "Динамо" після завершення сезону, повідомляє портал Новини.LIVE.

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Вихованець київського "Динамо" Микола Шапаренко залишається одним із головних молодих талантів столичного клубу. Останні півтора року він страждає через травми, проте це не завадить 25-річному футболісту наслідувати приклад Віктора Циганкова і переїхати в один із зарубіжних чемпіонатів.

Микола Шапаренко у спортзалі. Фото: пресслужба "Динамо"

Куди перейде Шапаренко

Одразу кілька клубів із європейських першостей продовжують цікавитися футболістом "Динамо". Найбільшу наполегливість виявляє "Севілья". Іспанський клуб влітку 2024 року зробить пропозицію киянам щодо Миколи Шапаренка. "Біло-сині" відпустять футболіста за суму близько восьми мільйонів євро.

Також Шапаренка цікавляться англійська "Астон Вілла" та італійська "Фіорентина", проте ці команди бентежить схильність Миколи до травм.

У сезоні 2023/2024 Шапаренко провів за "Динамо" вісім матчів та зробив одну результативну передачу. Контракт футболіста із клубом діє до літа 2025 року.

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