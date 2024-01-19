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Анчелотти прокомментировал ошибки Лунина в провальном матче с Атлетико

19 января 2024 12:58
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Анчелотти прокомментировал ошибки Лунина в провальном матче с Атлетико
Андрей Лунин с мячом. Фото: REUTERS/Juan Medina
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Главный тренер мадридского "Реала" Карло Анчелотти поделился мнением об игре Андрея Лунина в матче Кубка Испании с мадридским "Атлетико". Вратарь "королевского клуба" и сборной Украины допустил несколько результативных ошибок.

"Реал" проиграл "Атлетико" со счетом 2:4 и выбыл из турнира, сообщает портал Новини.LIVE со ссылкой на Marca

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Испанские журналисты и болельщики раскритиковали Андрея Лунина, который защищал ворота "Реала" в матче Кубка Испании с "Атлетико". Противостояние завершилось убедительной победой команды Диего Симеоне со счетом 4:2. Украинский голкипер может снова оказаться в запасе. 

Андрей Лунин
Андрей Лунин борется с Саулем. Фото: REUTERS/Susana Vera

Кто сказал Анчелотти про Лунина 

Главный тренер "королевского клуба" заявил, что не станет принимать никаких решений сразу после поединка с "Атлетико". Ему необходимо тщательно проанализировать ход матча после того, как остынут эмоции. 

Карло Анчелотти заявил, что "Реал" контролировал ход встречи, а главная ошибка заключалась в желании футболистов "форсировать" матч и забить сопернику как можно больше голов. 

"Нельзя выделить кого-то одного и взвалить на него груз ответственности за результат. Это была коллективная ошибка юности. Когда игра под твоим контролем, иногда важно сохранять спокойствие", — заявил Карло Анчелотти. 

Напомним, Шапаренко летом уйдет из "Динамо" в зарубежный клуб. 

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спорт
футбол
Реал Мадрид
Андрей Лунин
Атлетико Мадрид
Карло Анчелотти

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