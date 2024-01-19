Анчелотти прокомментировал ошибки Лунина в провальном матче с Атлетико

Андрей Лунин с мячом. Фото: REUTERS/Juan Medina

Главный тренер мадридского "Реала" Карло Анчелотти поделился мнением об игре Андрея Лунина в матче Кубка Испании с мадридским "Атлетико". Вратарь "королевского клуба" и сборной Украины допустил несколько результативных ошибок.

"Реал" проиграл "Атлетико" со счетом 2:4 и выбыл из турнира, сообщает портал Новини.LIVE со ссылкой на Marca.

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Андрей Лунин борется с Саулем. Фото: REUTERS/Susana Vera

Кто сказал Анчелотти про Лунина

Главный тренер "королевского клуба" заявил, что не станет принимать никаких решений сразу после поединка с "Атлетико". Ему необходимо тщательно проанализировать ход матча после того, как остынут эмоции.

Карло Анчелотти заявил, что "Реал" контролировал ход встречи, а главная ошибка заключалась в желании футболистов "форсировать" матч и забить сопернику как можно больше голов.

"Нельзя выделить кого-то одного и взвалить на него груз ответственности за результат. Это была коллективная ошибка юности. Когда игра под твоим контролем, иногда важно сохранять спокойствие", — заявил Карло Анчелотти.

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