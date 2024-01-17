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Шевченко розповів, чим займатиметься на посаді президента УАФ

17 січня 2024 15:59
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
Шевченко розповів, чим займатиметься на посаді президента УАФ
Андрій Шевченко у Львові. Фото: facebook.com/shevaofficial/
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

Колишній головний тренер збірної України Андрій Шевченко розповів про плани президента Української Асоціації футболу (УАФ). Легендарний спортсмен зустрівся у Львові із головами регіональних асоціацій футболу восьми областей України.

Підсумки заходу кандидат на пост президента УАФ прокоментував на своїй сторінці у Facebook.

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Андрій Шевченко — єдиний кандидат на посаду президента УАФ напередодні позачергового Конгресу організації. Найближчими днями ексфорвард "Динамо", "Мілана" та "Челсі" проведе низку зустрічей представниками регіонального футболу. Він розпочав із поїздки до Львова.

Андрій Шевченко
Шевченко з Індзагі, Баллаком та Хедірою. Фото: instagram.com/andriyshevchenko/

Що відомо про плани Шевченка

Колишній футболіст та тренер заявив про те, що його головним завданням стане розвиток українського футболу. Ситуація ускладнюється повномасштабною війною на території країни, через яку спорт зазнав певних обмежень.

Також Андрій Шевченко заявив, що необхідно повернути довіру вболівальників до Української Асоціації футболу. Чинний президент організації Андрій Павелко перебуває під слідством через справу про корупцію.

"Дякую всім, хто приєднався до діалогу, за загальне бачення. Опрацьовуємо озвучені питання, завершуємо роботу над стратегією, рухаємося далі. Наступна зустріч у Києві", — написав Андрій Шевченко.

Нагадаємо, Мудрик піде з "Челсі" слідом за Почеттіно. 

"Арсенал" хоче замінити Зінченка зірковим футболістом. 

"Динамо" може повернути одного зі своїх зіркових легіонерів.

Миколенко перейде в інший клуб АПЛ через проблеми "Евертона".

"Манчестер Сіті" можуть позбавити очок або дискваліфікувати — у чому причина. 

"Барселона" звільнить Хаві — відомо, хто очолить каталонців.

спорт
УАФ
футбол
Андрій Шевченко
УПЛ

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