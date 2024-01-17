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Шевченко рассказал, чем будет заниматься в должности президента УАФ

17 января 2024 15:59
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Шевченко рассказал, чем будет заниматься в должности президента УАФ
Андрей Шевченко во Львове. Фото: facebook.com/shevaofficial/
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Бывший главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко рассказал о планах на должности президента Украинской Ассоциации футбола (УАФ). Легендарный спортсмен встретился во Львове с главами региональных ассоциаций футбола восьми областей Украины.

Итоги мероприятия кандидат на пост президента УАФ прокомментировал на своей странице в Facebook

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Андрей Шевченко является единственным кандидатом на должность президента УАФ накануне внеочередного Конгресса организации. В ближайшие дни экс-форвард "Динамо", "Милана" и "Челси" проведет ряд встреч представителями регионального футбола. Он начал с поездки во Львов. 

Андрей Шевченко
Шевченко с Индзаги, Баллаком и Хедирой. Фото: instagram.com/andriyshevchenko/

Что известно о планах Шевченко 

Бывший футболист и тренер заявил о том, что его главной задачей станет развитие украинского футбола. Ситуация осложняется полномасштабной войной на территории страны, из-за которой спорт подвергся определенным ограничениям. 

Также Андрей Шевченко заявил о том, что необходимо вернуть доверие болельщиков к Украинской Ассоциации футбола. Действующий президент организации Андрей Павелко находится под следствием из-за дела о коррупции. 

"Благодарю всех, кто присоединился к диалогу, за общее видение. Прорабатываем озвученные вопросы, завершаем работу над стратегией, двигаемся дальше. Следующая встреча в Киеве", — написал Андрей Шевченко. 

Напомним, Мудрик уйдет из "Челси" вслед за Почеттино. 

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Миколенко перейдет в другой клуб АПЛ из-за проблем "Эвертона".  

"Манчестер Сити" могут лишить очков или дисквалифицировать — в чем причина. 

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