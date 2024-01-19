Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Спорт arrow Ярмоленко та Буяльський звернулися до Мілевського після обшуку у нього arrow

Ярмоленко та Буяльський звернулися до Мілевського після обшуку у нього

19 січня 2024 19:29
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
Ярмоленко та Буяльський звернулися до Мілевського після обшуку у нього
Андрій Ярмоленко під час пресконференції. Фото: "Динамо" Київ
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

Футболісти київського "Динамо" Віталій Буяльський та Андрій Ярмоленко звернулися до свого колишнього одноклубника Артема Мілевського. Напередодні ексфутболіст "біло-синіх" став жертвою обшуку представниками правоохоронних органів.

Футболісти столичного клубу подякували Мілевському, повідомляє портал Новини.LIVE з посиланням на сторінки Ярмоленка та дружини Буяльського в Instagram.

Читайте також:

Артем Мілевський здивував уболівальників на початку 2024 року. Колишній форвард збірної України став бізнесменом та організував виробництво спортивних товарів. Першими клієнтами стали друзі та колишні одноклубники ексфутболіста.

Віталій Буяльський
Віталій Буяльський із прапором України. Фото: пресслужба "Динамо"

Ярмоленко та Буяльський "в обновках"

Наступного дня після обшуку, який пройшов у будинку Артема Мілевського, його товариші підтримали спортсмена у соціальних мережах. Вони жодного слова не сказали про інцидент, натомість продемонстрували продукцію, яку випускає "Міля".

Андрій Ярмоленко
Ярмоленко у шапці від Мілевського. Скриншот instagram.com/yarmolenkoandrey/

"Тема, вітаю тебе з новим початком! Шапка вогонь", — написав Андрій Ярмоленко. Півзахисник "Динамо" записав відео, на якому позує у жовто-чорній шапці. Характерно, що це кольори дортмундської "Боруссії", кольори якої у минулому захищав футболіст.

Віталій Буяльський
Буяльський подякував Мілевському. Скриншот instagram.com/buialska.alina/

"Володимировичу! З новими починаннями тебе, успіхів у новій справі, тільки вперед! PS Буяла", — так Віталій Буяльський передав привіт Артему Мілевському через свою дружину. Сам капітан "Динамо" свою сторінку у соцмережі вилучив.

Нагадаємо, Шапаренко влітку піде з "Динамо" до закордонного клубу. 

"Жирона" назвала дві умови продажу Циганкова. 

Анчелотті прокоментував помилки Луніна у провальному матчі з "Атлетіко".

Судаков залишається — "Шахтар" продасть іншого півзахисника

"Арсенал" хоче замінити Зінченка зірковим футболістом.

спорт
футбол
Артем Мілевський
Динамо
Андрій Ярмоленко
Віталій Буяльський

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

06:30Яку суму отримує сім’я загиблого воїна — розповідь військового

7 січня 2024
Новина з відео

06:36У ВМС розповіли, чи може Росія висадити десант в Одесі та Миколаєві

10 січня 2024
Новина з фото

04:17 Готуйтеся, це буде нелегко — знайдіть власника собаки за 11 секунд

8 січня 2024

04:08 Притула пояснив, як виправити ключову проблему мобілізації в Україні

14 січня 2024

14:13 Виплати військовим — скільки платять після звільнення зі служби

10 січня 2024

05:58Що чекає на мобілізованих у військовій частині — розповідь військового

7 січня 2024
Новина з фото

14:45 Народна синоптикиня Діденко назвала регіони, які завтра накриють люті морози

12 січня 2024
Новина з відео

17:10Мобілізація по-одеськи — ставлення людей до перевірок ТЦК у громадському транспорті

9 січня 2024

09:51 Лунін готується до трансферу у несподіваний клуб

6 січня 2024

20:28 Соня Морозюк вперше прокоментувала причетність до вкрадених коштів у Міноборони

Актуальне по темі