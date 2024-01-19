Ярмоленко та Буяльський звернулися до Мілевського після обшуку у нього

Андрій Ярмоленко під час пресконференції. Фото: "Динамо" Київ

Футболісти київського "Динамо" Віталій Буяльський та Андрій Ярмоленко звернулися до свого колишнього одноклубника Артема Мілевського. Напередодні ексфутболіст "біло-синіх" став жертвою обшуку представниками правоохоронних органів.

Футболісти столичного клубу подякували Мілевському, повідомляє портал Новини.LIVE з посиланням на сторінки Ярмоленка та дружини Буяльського в Instagram.

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Віталій Буяльський із прапором України. Фото: пресслужба "Динамо"

Ярмоленко та Буяльський "в обновках"

Наступного дня після обшуку, який пройшов у будинку Артема Мілевського, його товариші підтримали спортсмена у соціальних мережах. Вони жодного слова не сказали про інцидент, натомість продемонстрували продукцію, яку випускає "Міля".

Ярмоленко у шапці від Мілевського. Скриншот instagram.com/yarmolenkoandrey/

"Тема, вітаю тебе з новим початком! Шапка вогонь", — написав Андрій Ярмоленко. Півзахисник "Динамо" записав відео, на якому позує у жовто-чорній шапці. Характерно, що це кольори дортмундської "Боруссії", кольори якої у минулому захищав футболіст.

Буяльський подякував Мілевському. Скриншот instagram.com/buialska.alina/

"Володимировичу! З новими починаннями тебе, успіхів у новій справі, тільки вперед! PS Буяла", — так Віталій Буяльський передав привіт Артему Мілевському через свою дружину. Сам капітан "Динамо" свою сторінку у соцмережі вилучив.

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