Мілевський показав наслідки обшуку — як виглядає будинок легенди Динамо

Артем Мілевський. Фото: Instagram/timi1010

Колишній гравець збірної України та київського Динамо Артем Мілевський виклав відео наслідків обшуку нацполіції в його оселі. Він досі не повідомив причин, але пообіцяв вийти в прямий етер через 3 дні або наступного тижня.

Подробиці скандального інциденту в матеріалі Новини.LIVE.

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Все перевернуто догори ногами та зламані двері. Колишній футболіст зняв відео, на якому показав свою оселю та вибиті правоохоронцями двері. А потім записав відео та пообіцяв дати подробиці згодом.

"Загалом, що хочу сказати. Весь інтернет вже гудить щодо цих обшуків, Гордон-шмордон, всі написали. Тому десь через три дні або на наступному тижні хочу з усіма вами вийти в прямий етер, "перетремо" на цю тему. Всього гарного, побачимось", — сказав на відео Мілевський.

Обшуки після алкогольної кризи

Нагадаємо, вчора, 17 січня 2024 року, Артем Мілевський особисто повідомив про те, що поліція провела обшуки в його будинку.

"Убили нервові клітини... Через таємницю слідства Нацполіція заборонила викладати повне відео обшуку. Зараз трохи заспокоївся. Згодом буде більше інформації з цього приводу. Але все гаразд, не переживайте", — пояснював спочатку Артем.

І ці всі події відбуваються на тлі його одужання після алкогольної депресії. Лікування оплатив президент київського "Динамо" Ігор Суркіс.

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