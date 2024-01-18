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Мілевський показав наслідки обшуку — як виглядає будинок легенди Динамо

18 січня 2024 23:09
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитро Богомолов
Дмитро Богомолов
Журналіст
Мілевський показав наслідки обшуку — як виглядає будинок легенди Динамо
Артем Мілевський. Фото: Instagram/timi1010
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитро Богомолов
Дмитро Богомолов
Журналіст

Колишній гравець збірної України та київського Динамо Артем Мілевський виклав відео наслідків обшуку нацполіції в його оселі. Він досі не повідомив причин, але пообіцяв вийти в прямий етер через 3 дні або наступного тижня.

Подробиці скандального інциденту в матеріалі Новини.LIVE.

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Все перевернуто догори ногами та зламані двері. Колишній футболіст зняв відео, на якому показав свою оселю та вибиті правоохоронцями двері. А потім записав відео та пообіцяв дати подробиці згодом.

"Загалом, що хочу сказати. Весь інтернет вже гудить щодо цих обшуків, Гордон-шмордон, всі написали. Тому десь через три дні або на наступному тижні хочу з усіма вами вийти в прямий етер, "перетремо" на цю тему. Всього гарного, побачимось", — сказав на відео Мілевський.

Обшуки після алкогольної кризи

Нагадаємо, вчора, 17 січня 2024 року, Артем Мілевський особисто повідомив про те, що поліція провела обшуки в його будинку. 

"Убили нервові клітини... Через таємницю слідства Нацполіція заборонила викладати повне відео обшуку. Зараз трохи заспокоївся. Згодом буде більше інформації з цього приводу. Але все гаразд, не переживайте", — пояснював спочатку Артем.

І ці всі події відбуваються на тлі його одужання після алкогольної депресії. Лікування оплатив президент київського "Динамо" Ігор Суркіс. 

Нагадаємо, Судаков залишається — "Шахтар" продасть іншого півзахисника.

Мілевський висловився про обшук у своєму будинку.

Мудрик піде з "Челсі" слідом за Почеттіно.

"Арсенал" хоче замінити Зінченка зірковим футболістом.

"Динамо" може повернути одного зі своїх зіркових легіонерів.

"Динамо" купить захисника з Європи в конкуренцію до Попова та Дячука.

 

скандал
обшуки
поліція
Артем Мілевський
Динамо

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