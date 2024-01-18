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Милевский высказался об обыске в своем доме

18 января 2024 14:04
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор
Милевский высказался об обыске в своем доме
Бывший украинский футболист Артем Милевский. Фото: instagram.com/timi1010/
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

Бывший футболист сборной Украины и киевского "Динамо" Артем Милевский  во второй раз вышел на связь после обыска. Ранее к нему пришли сотрудники Департамента внутренних расследований.

Милевский высказался о ситуации у себя в социальных сетях.

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По словам Милевского, он через три дня выйдет на связь с подписчиками и приоткроет занавес по поводу обыска.

"Друзья, всем привет. Ну кружочек не отправлялся, он глючит, что ли — забавил он меня.

В общем, что хочу сказать. Интернет весь гудит по поводу этих обысков — Гордон-шморгон, уже все написали. Потому где-то через 3 дня хочу с вами выйти в прямой эфир. Или на следующей неделе. Там перетрем эту всю тему — что и как. Так что давайте там, хорошего дня вам. Увидимся", — сказал Милевский.

Отметим, что уголовное дело, которое расследует полиция, и где проходит Милевский, может быть давним.

Ранее Милевский проходил лечение от алкоголизма в одной из киевских клиник. Оплатил весь процесс президент киевского "Динамо" Игорь Суркис. Источники утверждают, что бывший футболист в результате помощи сбросил 20 кг лишнего веса.

Напомним, Судаков остается — "Шахтер" продаст другого полузащитника.

"Барселона" интересуется бывшим тренером "Арсенала".

Мудрик уйдет из "Челси" вслед за Почеттино.

"Арсенал" хочет заменить Зинченко звездным футболистом.

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"Динамо" купит защитника из Европы в конкуренцию к Попову и Дячуку.

футбол
полиция
Артем Милевский
Динамо

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