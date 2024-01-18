Барселона интересуется бывшим тренером Арсенала

"Барселона" в матче на Суперкубок Испании. Фото: REUTERS/Juan Medina

Главный тренер каталонской "Барселоны" Хави Эрнандес может быть уволен в конце текущего сезона. Руководство клуба уже ищет ему замену.

Новым наставником "сине-гранатовых" может стать экс-тренер "Арсенала" и "ПСЖ", сообщает Marca.

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Унаи Эмери в матче АПЛ. Фото: Reuters/Jason Cairnduff

Кто может возглавить "Барселону"

Главным кандидатом на должность наставника "сине-гранатовых" стал 52-летний Унаи Эмери. Испанский специалист сделал "Астон Виллу" одним из лидеров турнирной таблицы английской Премьер-лиги. Также он известен по успешной работе в "Валенсии" и "Вильярреале". Помимо этих команд Эмери тренировал "Альмерию", московский "Спартак", лондонский "Арсенал" и французский "ПСЖ".

Унаи Эмери считается идеальным тренером для "середняков". Он является рекордсменом по количеству завоеванных кубков Лиги Европы — испанец праздновал победу в этом турнире четыре раза.

Еще одним кандидатом на замену Хави оказался главный тренер итальянской "Болоньи" Тиагу Мотта, который в прошлом выступал за "Барселону".

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