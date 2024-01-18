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Барселона интересуется бывшим тренером Арсенала

18 января 2024 09:50
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Барселона интересуется бывшим тренером Арсенала
"Барселона" в матче на Суперкубок Испании. Фото: REUTERS/Juan Medina
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Главный тренер каталонской "Барселоны" Хави Эрнандес может быть уволен в конце текущего сезона. Руководство клуба уже ищет ему замену. 

Новым наставником "сине-гранатовых" может стать экс-тренер "Арсенала" и "ПСЖ", сообщает Marca

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Приоритетным вариантом для "Барселоны" был Юрген Клопп из "Ливерпуля", однако "красные" не собираются отпускать немецкого тренера. Каталонцы переключили внимание на другого специалиста. 

Унаи Эмери
Унаи Эмери в матче АПЛ. Фото: Reuters/Jason Cairnduff

Кто может возглавить "Барселону" 

Главным кандидатом на должность наставника "сине-гранатовых" стал 52-летний Унаи Эмери. Испанский специалист сделал "Астон Виллу" одним из лидеров турнирной таблицы английской Премьер-лиги. Также он известен по успешной работе в "Валенсии" и "Вильярреале". Помимо этих команд Эмери тренировал "Альмерию", московский "Спартак", лондонский "Арсенал" и французский "ПСЖ". 

Унаи Эмери считается идеальным тренером для "середняков". Он является рекордсменом по количеству завоеванных кубков Лиги Европы — испанец праздновал победу в этом турнире четыре раза. 

Еще одним кандидатом на замену Хави оказался главный тренер итальянской "Болоньи" Тиагу Мотта, который в прошлом выступал за "Барселону". 

Напомним, Мудрик уйдет из "Челси" вслед за Почеттино. 

"Арсенал" хочет заменить Зинченко звездным футболистом.

"Динамо" может вернуть одного из своих звездных легионеров

"Динамо" купит защитника из Европы в конкуренцию к Попову и Дячуку. 

Миколенко перейдет в другой клуб АПЛ из-за проблем "Эвертона".  

Ярмоленко начал работать спортивным директором "Динамо". 

спорт
футбол
Барселона
Астон Вилла
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тренер

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