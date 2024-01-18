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Барселона цікавиться колишнім тренером Арсенала

18 січня 2024 09:50
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
Барселона цікавиться колишнім тренером Арсенала
"Барселона" у матчі на Суперкубок Іспанії. Фото: REUTERS/Juan Medina
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

Головного тренера каталонської "Барселони" Хаві Ернандеса можна звільнити наприкінці поточного сезону. Керівництво клубу вже шукає заміну.

Новим наставником "синьо-гранатових" може стати екстренер "Арсенала" та "ПСЖ", повідомляє Marca.

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Пріоритетним варіантом для "Барселони" був Юрген Клопп із "Ліверпуля", проте "червоні" не збираються відпускати німецького тренера. Каталонці переключили увагу на іншого фахівця.

Унаї Емері
Унаї Емері у матчі АПЛ. Фото: Reuters/Jason Cairnduff

Хто може очолити "Барселону"

Головним кандидатом на посаду наставника "синьо-гранатових" став 52-річний Унаї Емері. Іспанський тренер зробив "Астон Віллу" одним із лідерів турнірної таблиці англійської Прем'єр-ліги. Також він відомий з успішної роботи у "Валенсії" та "Вільярреалі". Крім цих команд Емері тренував "Альмерію", московський "Спартак", лондонський "Арсенал" та французький "ПСЖ".

Унаї Емері вважається ідеальним тренером для "середняків". Він є рекордсменом за кількістю завойованих кубків Ліги Європи — іспанець святкував перемогу у цьому турнірі чотири рази.

Ще одним кандидатом на заміну Хаві виявився головний тренер італійської "Болоньї" Тіагу Мотта, який у минулому виступав за "Барселону".

Нагадаємо, Мудрик піде з "Челсі" слідом за Почеттіно. 

"Арсенал" хоче замінити Зінченка зірковим футболістом. 

"Динамо" може повернути одного зі своїх зіркових легіонерів.

"Динамо" купить захисника з Європи в конкуренцію до Попова та Дячука. 

Миколенко перейде в інший клуб АПЛ через проблеми "Евертона".

Ярмоленко почав працювати спортивним директором "Динамо". 

спорт
футбол
Барселона
Астон Вілла
Унаї Емері
тренер

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