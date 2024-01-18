Барселона цікавиться колишнім тренером Арсенала

"Барселона" у матчі на Суперкубок Іспанії. Фото: REUTERS/Juan Medina

Головного тренера каталонської "Барселони" Хаві Ернандеса можна звільнити наприкінці поточного сезону. Керівництво клубу вже шукає заміну.

Новим наставником "синьо-гранатових" може стати екстренер "Арсенала" та "ПСЖ", повідомляє Marca.

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Пріоритетним варіантом для "Барселони" був Юрген Клопп із "Ліверпуля", проте "червоні" не збираються відпускати німецького тренера. Каталонці переключили увагу на іншого фахівця.

Унаї Емері у матчі АПЛ. Фото: Reuters/Jason Cairnduff

Хто може очолити "Барселону"

Головним кандидатом на посаду наставника "синьо-гранатових" став 52-річний Унаї Емері. Іспанський тренер зробив "Астон Віллу" одним із лідерів турнірної таблиці англійської Прем'єр-ліги. Також він відомий з успішної роботи у "Валенсії" та "Вільярреалі". Крім цих команд Емері тренував "Альмерію", московський "Спартак", лондонський "Арсенал" та французький "ПСЖ".

Унаї Емері вважається ідеальним тренером для "середняків". Він є рекордсменом за кількістю завойованих кубків Ліги Європи — іспанець святкував перемогу у цьому турнірі чотири рази.

Ще одним кандидатом на заміну Хаві виявився головний тренер італійської "Болоньї" Тіагу Мотта, який у минулому виступав за "Барселону".

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