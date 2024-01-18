Барселона цікавиться колишнім тренером Арсенала
Головного тренера каталонської "Барселони" Хаві Ернандеса можна звільнити наприкінці поточного сезону. Керівництво клубу вже шукає заміну.
Новим наставником "синьо-гранатових" може стати екстренер "Арсенала" та "ПСЖ", повідомляє Marca.
Пріоритетним варіантом для "Барселони" був Юрген Клопп із "Ліверпуля", проте "червоні" не збираються відпускати німецького тренера. Каталонці переключили увагу на іншого фахівця.
Хто може очолити "Барселону"
Головним кандидатом на посаду наставника "синьо-гранатових" став 52-річний Унаї Емері. Іспанський тренер зробив "Астон Віллу" одним із лідерів турнірної таблиці англійської Прем'єр-ліги. Також він відомий з успішної роботи у "Валенсії" та "Вільярреалі". Крім цих команд Емері тренував "Альмерію", московський "Спартак", лондонський "Арсенал" та французький "ПСЖ".
Унаї Емері вважається ідеальним тренером для "середняків". Він є рекордсменом за кількістю завойованих кубків Ліги Європи — іспанець святкував перемогу у цьому турнірі чотири рази.
Ще одним кандидатом на заміну Хаві виявився головний тренер італійської "Болоньї" Тіагу Мотта, який у минулому виступав за "Барселону".
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