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В доме у Милевского полиция провела обыск — пришлось использовать силу

17 января 2024 16:22
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор
В доме у Милевского полиция провела обыск — пришлось использовать силу
Бывший футболист Артем Милевский. Фото: Скриншот YouTube
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

Сотрудники Национальной полиции Украины нагрянули домой к бывшему футболисту киевского "Динамо" и сборной Украины Артема Милевского. В его доме провели обыск.

Об этом Артем сообщил в социальных сетях.

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По словам Артема, к нему домой пришли полицейские, которые выломали дверь в доме. При этом Милевский не может сообщать детали обысков, ссылаясь на тайну следствия.

"Убили нервные клетки... В связи с тайной следствия Нацполиция запретила выкладывать полное видео обыска", — написал Артем.

Затем Милевский пообещал предоставить больше информации по обыскам. При этом он отметил, что сейчас с ним все впорядке.

Также известно, что обыски проводил Департамент внутренней безопасности Нацполиции.

Отметим, что ранее Милевский проходил лечение от алкоголизма в одной из киевских клиник. Оплатил лечение президент киевского "Динамо" Игорь Суркис.

Напомним, Мудрик уйдет из "Челси" вслед за Почеттино. 

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обыски
футбол
полиция
Артем Милевский
Динамо

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