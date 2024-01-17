В доме у Милевского полиция провела обыск — пришлось использовать силу

Бывший футболист Артем Милевский. Фото: Скриншот YouTube

Сотрудники Национальной полиции Украины нагрянули домой к бывшему футболисту киевского "Динамо" и сборной Украины Артема Милевского. В его доме провели обыск.

Об этом Артем сообщил в социальных сетях.

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По словам Артема, к нему домой пришли полицейские, которые выломали дверь в доме. При этом Милевский не может сообщать детали обысков, ссылаясь на тайну следствия.

"Убили нервные клетки... В связи с тайной следствия Нацполиция запретила выкладывать полное видео обыска", — написал Артем.

Затем Милевский пообещал предоставить больше информации по обыскам. При этом он отметил, что сейчас с ним все впорядке.

Также известно, что обыски проводил Департамент внутренней безопасности Нацполиции.

Отметим, что ранее Милевский проходил лечение от алкоголизма в одной из киевских клиник. Оплатил лечение президент киевского "Динамо" Игорь Суркис.

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