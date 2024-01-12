Милевский показал, как отпраздновал день рождения

Артем Милевский у себя дома. Фото: instagram.com/timi1010/

Бывший форвард сборной Украины и киевского "Динамо" Артем Милевский отпраздновал день рождения. Спортсмену исполнилось 39 лет.

Милевский поблагодарил друзей и болельщиков за поздравления на своей странице в Instagram.

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Артем Милевский готовится к праздничному вечеру. Фото: instagram.com/timi1010/

Поздравления для Милевского

Экс-звезда сборной Украины опубликовал сразу несколько фотографий, на которых позирует на фоне новогодней елки и зимних сугробов. Артем Милевский празднично одет, улыбается в камеру и производит впечатление человека, который доволен своей жизнью.

Футболист продолжает делиться в stories полученными поздравлениями. Среди них не так уж много теплых слов от звезд спорта, зато Милевскому адресовали поздравления журналисты, блогеры и болельщики.

Артем Милевский поблагодарил всех, кто не забыл о его празднике, и адресовал для болельщиков интересный стрим с Ирой Морозюк, который должен пройти пятничным вечером.

Напомним, "Динамо" может продать двух игроков в зарубежные клубы.

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