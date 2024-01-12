Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Спорт arrow Милевский показал, как отпраздновал день рождения arrow

Милевский показал, как отпраздновал день рождения

12 января 2024 15:09
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Милевский показал, как отпраздновал день рождения
Артем Милевский у себя дома. Фото: instagram.com/timi1010/
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Бывший форвард сборной Украины и киевского "Динамо" Артем Милевский отпраздновал день рождения. Спортсмену исполнилось 39 лет. 

Милевский поблагодарил друзей и болельщиков за поздравления на своей странице в Instagram

Читайте также:

Артем Милевский отметил уже второй праздник в этом году. Экс-форварду "Динамо" исполнилось 39 лет. Спортсмен продемонстрировал, что находится в хорошей форме и прекрасном настроении. 

Артем Милевский
Артем Милевский готовится к праздничному вечеру. Фото: instagram.com/timi1010/

Поздравления для Милевского 

Экс-звезда сборной Украины опубликовал сразу несколько фотографий, на которых позирует на фоне новогодней елки и зимних сугробов. Артем Милевский празднично одет, улыбается в камеру и производит впечатление человека, который доволен своей жизнью. 

Футболист продолжает делиться в stories полученными поздравлениями. Среди них не так уж много теплых слов от звезд спорта, зато Милевскому адресовали поздравления журналисты, блогеры и болельщики. 

Артем Милевский поблагодарил всех, кто не забыл о его празднике, и адресовал для болельщиков интересный стрим с Ирой Морозюк, который должен пройти пятничным вечером. 

Напомним, "Динамо" может продать двух игроков в зарубежные клубы. 

Воспитанник "Динамо" переведен в дубль польской команды и выставлен на трансфер. 

Довбик получит предложение из АПЛ — украинцем интересуются два клуба. А пока украинского форварда побили на тренировке "Жироны". 

Цыганков заинтересовал сразу два известных клуба.

спорт
футбол
Сборная Украины по футболу
Артем Милевский
Динамо

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

03:00 В Раде хотят освободить от бронирования еще одну категорию мужчин — о ком идет речь

2 января 2024

22:43 В Украине хотят мобилизовать еще две категории лиц из-за их специальности

7 января 2024
Новость с видео

06:36В ВМС рассказали, может ли Россия высадить десант в Одессе и Николаеве

8 января 2024

04:08 Притула объяснил, как исправить ключевую проблему мобилизации в Украине

10 января 2024
Новость с фото

04:17 Готовьтесь, это будет нелегко — найдите владельца собаки за 11 секунд

4 января 2024

09:39 На границе с Польшей задержали директора Львовской мебельной фабрики — что произошло

7 января 2024
Новость с фото

14:45 Народный синоптик Диденко назвала регионы, которые завтра накроют лютые морозы

10 января 2024

05:58Что ждет мобилизованных в воинской части — рассказ военного

1 января 2024

07:04 Кто из украинских мужчин сможет выехать за границу с 1 января — полный список

30 декабря 2023
Новость с видео

09:05 Рецепт салата "снежная красавица", от которого невозможно оторваться

Актуальное по теме