Милевский показал, как отпраздновал день рождения
Бывший форвард сборной Украины и киевского "Динамо" Артем Милевский отпраздновал день рождения. Спортсмену исполнилось 39 лет.
Милевский поблагодарил друзей и болельщиков за поздравления на своей странице в Instagram.
Артем Милевский отметил уже второй праздник в этом году. Экс-форварду "Динамо" исполнилось 39 лет. Спортсмен продемонстрировал, что находится в хорошей форме и прекрасном настроении.
Поздравления для Милевского
Экс-звезда сборной Украины опубликовал сразу несколько фотографий, на которых позирует на фоне новогодней елки и зимних сугробов. Артем Милевский празднично одет, улыбается в камеру и производит впечатление человека, который доволен своей жизнью.
Футболист продолжает делиться в stories полученными поздравлениями. Среди них не так уж много теплых слов от звезд спорта, зато Милевскому адресовали поздравления журналисты, блогеры и болельщики.
Артем Милевский поблагодарил всех, кто не забыл о его празднике, и адресовал для болельщиков интересный стрим с Ирой Морозюк, который должен пройти пятничным вечером.
Напомним, "Динамо" может продать двух игроков в зарубежные клубы.
Воспитанник "Динамо" переведен в дубль польской команды и выставлен на трансфер.
Довбик получит предложение из АПЛ — украинцем интересуются два клуба. А пока украинского форварда побили на тренировке "Жироны".
Цыганков заинтересовал сразу два известных клуба.
Читайте Новини.LIVE!