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Мілевський показав, як відсвяткував день народження

12 січня 2024 15:09
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
Мілевський показав, як відсвяткував день народження
Артем Мілевський у себе вдома. Фото: instagram.com/timi1010/
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

Колишній форвард збірної України та київського "Динамо" Артем Мілевський відсвяткував день народження. Спортсмену виповнилося 39 років.

Мілевський подякував друзям та вболівальникам за привітання на своїй сторінці в Instagram.

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Артем Мілевський відзначив уже друге свято цього року. Ексфорварду "Динамо" виповнилося 39 років. Спортсмен продемонстрував, що перебуває у гарній формі та чудовому настрої.

Артем Мілевський
Артем Мілевський готується до святкового вечора. Фото: instagram.com/timi1010/

Вітання для Мілевського

Ексзірка збірної України опублікувала одразу декілька фотографій, на яких позує на тлі новорічної ялинки та зимових заметів. Артем Мілевський святково одягнений, усміхається в камеру і справляє враження людини, яка задоволена своїм життям.

Футболіст продовжує ділитися у stories отриманими привітаннями. Серед них не так багато теплих слів від зірок спорту, натомість Мілевському адресували привітання журналісти, блогери та вболівальники.

Артем Мілевський подякував усім, хто не забув про його свято, та адресував для вболівальників цікавий стрим з Ірою Морозюк, який має відбутися увечері.

Нагадаємо, "Динамо" може продати двох гравців у закордонні клуби. 

Вихованця "Динамо" переведено в дубль польської команди та виставлено на трансфер. 

Довбик отримає пропозицію з АПЛ — українцем цікавляться два клуби. А поки що українського форварда побили на тренуванні "Жирони".

Циганков зацікавив відразу два відомі клуби.

спорт
футбол
Збірна України з футболу
Артем Мілевський
Динамо

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