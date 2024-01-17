У будинку Мілевського поліція провела обшук — довелося використати силу

Колишній футболіст Артем Мілевський. Фото: Скріншот YouTube

Співробітники Національної поліції України прийшли додому до колишнього футболіста київського "Динамо" та збірної України Артема Мілевського. У його будинку провели обшук.

Про це Артем повідомив у соціальних мережах.

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За словами Артема, до нього додому завітали поліцейські, які виламали двері в будинку. При цьому Мілевський не може повідомляти деталі обшуків, посилаючись на таємницю слідства.

"Убили нервові клітини... У зв'язку із таємницею слідства Нацполіція заборонила викладати повне відео обшуку", — написав Артем.

Потім Мілевський пообіцяв надати більше інформації щодо обшуків. При цьому він зазначив, що зараз із ним усе гаразд.

Також відомо, що обшук проводив Департамент внутрішньої безпеки Нацполіції.

Зазначимо, що раніше Мілевський проходив лікування від алкоголізму в одній із київських клінік. Сплатив лікування президент київського "Динамо" Ігор Суркіс.

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