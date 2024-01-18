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Мілевський висловився про обшук у своєму будинку

18 січня 2024 14:04
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор
Мілевський висловився про обшук у своєму будинку
Колишній український футболіст Артем Мілевський. Фото: instagram.com/timi1010/
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

Колишній футболіст збірної України та київського "Динамо" Артем Мілевський вдруге вийшов на зв'язок після обшуку. Раніше до нього завітали співробітники Департаменту внутрішніх розслідувань.

Мілевський висловився про ситуацію у себе в соціальних мережах.

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Що сказав Мілевський

За словами Мілевського, він через три дні вийде на зв'язок із підписниками й відкриє завісу з приводу обшуку.

"Друзі, всім привіт. Ну кружальце не працює, він глючить, чи що — забавив він мене.

Загалом, що я хочу сказати. Інтернет весь гуде з приводу цих обшуків — Гордон-шморгона, вже всі написали. Тому десь через 3 дні хочу з вами вийти у прямий ефір. Або наступного тижня. Там перетремо цю всю тему — що як. Тож давайте там, гарного дня вам. Побачимося", — сказав Мілевський.

Зазначимо, що кримінальна справа, яку розслідує поліція, і де проходить Мілевський, може бути давньою.

Раніше Мілевський проходив лікування від алкоголізму в одній із київських клінік. Сплатив увесь процес президент київського "Динамо" Ігор Суркіс. Джерела стверджують, що колишній футболіст у результаті допомоги скинув 20 кг зайвої ваги.

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футбол
поліція
Артем Мілевський
Динамо

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