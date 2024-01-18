Мілевський висловився про обшук у своєму будинку

Колишній український футболіст Артем Мілевський. Фото: instagram.com/timi1010/

Колишній футболіст збірної України та київського "Динамо" Артем Мілевський вдруге вийшов на зв'язок після обшуку. Раніше до нього завітали співробітники Департаменту внутрішніх розслідувань.

Мілевський висловився про ситуацію у себе в соціальних мережах.

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За словами Мілевського, він через три дні вийде на зв'язок із підписниками й відкриє завісу з приводу обшуку.

"Друзі, всім привіт. Ну кружальце не працює, він глючить, чи що — забавив він мене.

Загалом, що я хочу сказати. Інтернет весь гуде з приводу цих обшуків — Гордон-шморгона, вже всі написали. Тому десь через 3 дні хочу з вами вийти у прямий ефір. Або наступного тижня. Там перетремо цю всю тему — що як. Тож давайте там, гарного дня вам. Побачимося", — сказав Мілевський.

Зазначимо, що кримінальна справа, яку розслідує поліція, і де проходить Мілевський, може бути давньою.

Раніше Мілевський проходив лікування від алкоголізму в одній із київських клінік. Сплатив увесь процес президент київського "Динамо" Ігор Суркіс. Джерела стверджують, що колишній футболіст у результаті допомоги скинув 20 кг зайвої ваги.

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