Милевский показал последствия обыска — как выглядит дом легенды Динамо
Бывший игрок сборной Украины и киевского Динамо Артем Милевский выложил видео последствий обыска нацполиции в его доме. Он до сих пор не сообщил о причинах, но пообещал выйти в прямой эфир через три дня или на следующей неделе.
Подробности скандального инцидента в материале Новини.LIVE.
Все перевернуто вверх дном и сломана дверь. Бывший футболист снял видео, на котором показал свой дом и выбитую правоохранителями дверь. А потом записал видео и пообещал дать подробности впоследствии.
"В общем, что хочу сказать. Весь интернет уже гудит по поводу этих обысков, Гордон-шмордон, все написали. Поэтому, где-то через три дня или на следующей неделе хочу со всеми вами выйти в прямой эфир, "перетрем" на эту тему. Всего хорошего, увидимся", — сказал на видео Милевский.
Обыски после алкогольного кризиса
Напомним, вчера, 17 января 2024 года, Артем Милевский лично сообщил о том, что полиция провела обыски в его доме.
"Убили нервные клетки... В связи с тайной следствия Нацполиция запретила выкладывать полное видео обыска. Сейчас немного успокоился. Впоследствии будет больше информации на этот счет. Но все хорошо, не переживайте", — объяснял сначала Артем.
И все эти события происходят на фоне его выздоровления после алкогольной депрессии. Лечение оплатил президент киевского Динамо Игорь Суркис.
Напомним, Судаков остается — "Шахтер" продаст другого полузащитника.
Милевский высказался об обыске в своем доме.
Мудрик уйдет из "Челси" вслед за Почеттино.
"Арсенал" хочет заменить Зинченко звездным футболистом.
"Динамо" может вернуть одного из своих звездных легионеров.
"Динамо" купит защитника из Европы в конкуренцию к Попову и Дячуку.
Читайте Новини.LIVE!