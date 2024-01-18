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Милевский показал последствия обыска — как выглядит дом легенды Динамо

18 января 2024 23:09
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитрий Богомолов
Милевский показал последствия обыска — как выглядит дом легенды Динамо
Артём Милевский. Фото: Instagram/timi1010
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитрий Богомолов

Бывший игрок сборной Украины и киевского Динамо Артем Милевский выложил видео последствий обыска нацполиции в его доме. Он до сих пор не сообщил о причинах, но пообещал выйти в прямой эфир через три дня или на следующей неделе.

Подробности скандального инцидента в материале Новини.LIVE.

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Все перевернуто вверх дном и сломана дверь. Бывший футболист снял видео, на котором показал свой дом и выбитую правоохранителями дверь. А потом записал видео и пообещал дать подробности впоследствии.

"В общем, что хочу сказать. Весь интернет уже гудит по поводу этих обысков, Гордон-шмордон, все написали. Поэтому, где-то через три дня или на следующей неделе хочу со всеми вами выйти в прямой эфир, "перетрем" на эту тему. Всего хорошего, увидимся", — сказал на видео Милевский.

Обыски после алкогольного кризиса

Напомним, вчера, 17 января 2024 года, Артем Милевский лично сообщил о том, что полиция провела обыски в его доме.

"Убили нервные клетки... В связи с тайной следствия Нацполиция запретила выкладывать полное видео обыска. Сейчас немного успокоился. Впоследствии будет больше информации на этот счет. Но все хорошо, не переживайте", — объяснял сначала Артем.

И все эти события происходят на фоне его выздоровления после алкогольной депрессии. Лечение оплатил президент киевского Динамо Игорь Суркис.

Напомним, Судаков остается — "Шахтер" продаст другого полузащитника

Милевский высказался об обыске в своем доме.

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скандал
обыски
полиция
Артем Милевский
Динамо

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