Ярмоленко и Буяльский обратились к Милевскому после обыска у него

Андрей Ярмоленко на пресс-конференции. Фото: "Динамо" Киев

Футболисты киевского "Динамо" Виталий Буяльский и Андрей Ярмоленко обратились к своему бывшему одноклубнику Артему Милевскому. Накануне экс-футболист "бело-синих" стал жертвой обыска со стороны представителей правоохранительных органов.

Футболисты столичного клуба поблагодарили Милевского, сообщает портал Новини.LIVE со ссылкой на страницы Ярмоленко и жены Буяльского в Instagram.

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Виталий Буяльский с флагом Украины. Фото: пресс-служба "Динамо"

Ярмоленко и Буяльский "в обновках"

На следующий день после обыска, который прошел в доме Артема Милевского, его товарищи поддержали спортсмена в социальных сетях. Они ни слова не сказали об инциденте, зато продемонстрировали продукцию, которую выпускает "Миля".

Ярмоленко в шапке от Милевского. Скриншот instagram.com/yarmolenkoandrey/

"Тема, поздравляю тебя с новым началом! Шапка огонь", — написал Андрей Ярмоленко. Полузащитник "Динамо" записал видео, на котором позирует в желто-черной шапке. Характерно, что это цвета дортмундской "Боруссии", цвета которой в прошлом защищал футболист.

Буяльский поблагодарил Милевского. Скриншот instagram.com/buialska.alina/

"Владимирович! 3 новыми начинаниями тебя, успехов в новом деле, только вперед! P.S. Буяла", — так Виталий Буяльский передал привет Артему Милевскому через свою супругу. Сам капитан "Динамо" свою страницу в соцсети удалил.

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