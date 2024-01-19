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Ярмоленко и Буяльский обратились к Милевскому после обыска у него

19 января 2024 19:29
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Ярмоленко и Буяльский обратились к Милевскому после обыска у него
Андрей Ярмоленко на пресс-конференции. Фото: "Динамо" Киев
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Футболисты киевского "Динамо" Виталий Буяльский и Андрей Ярмоленко обратились к своему бывшему одноклубнику Артему Милевскому. Накануне экс-футболист "бело-синих" стал жертвой обыска со стороны представителей правоохранительных органов. 

Футболисты столичного клуба поблагодарили Милевского, сообщает портал Новини.LIVE со ссылкой на страницы Ярмоленко и жены Буяльского в Instagram. 

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Виталий Буяльский
Виталий Буяльский с флагом Украины. Фото: пресс-служба "Динамо"

Ярмоленко и Буяльский "в обновках"

На следующий день после обыска, который прошел в доме Артема Милевского, его товарищи поддержали спортсмена в социальных сетях. Они ни слова не сказали об инциденте, зато продемонстрировали продукцию, которую выпускает "Миля". 

Андрей Ярмоленко
Ярмоленко в шапке от Милевского. Скриншот instagram.com/yarmolenkoandrey/

"Тема, поздравляю тебя с новым началом! Шапка огонь", — написал Андрей Ярмоленко. Полузащитник "Динамо" записал видео, на котором позирует в желто-черной шапке. Характерно, что это цвета дортмундской "Боруссии", цвета которой в прошлом защищал футболист. 

Виталий Буяльский
Буяльский поблагодарил Милевского. Скриншот instagram.com/buialska.alina/

"Владимирович! 3 новыми начинаниями тебя, успехов в новом деле, только вперед! P.S. Буяла", — так Виталий Буяльский передал привет Артему Милевскому через свою супругу. Сам капитан "Динамо" свою страницу в соцсети удалил. 

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спорт
футбол
Артем Милевский
Динамо
Андрей Ярмоленко
Виталий Буяльский

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