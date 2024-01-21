Шевченко взял в вице-президенты УАФ экс-игрока чемпионата Англии
Будущий глава Украинской ассоциации футбола Андрей Шевченко узнал имя одного из своих вице-президентов. Им стал его бывший партнер по "Динамо" и сборной Украины.
Вице-президентом УАФ станет легенда "Динамо" Олег Лужный, сообщил Динамо Киев Inside.
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По информации источника, неизвестно, понравится ли Шевченко воссоединение с Лужным, поскольку того назначат по квоте авторитетной Львовской ассоциации футбола.
"Олег Лужный. Львовская квота вице-президентов УАФ нового руководителя. Легендарные партнеры по "Динамо" 90-х снова вместе", — сказал Лужный.
Отметим, что решение о назначении Лужного могло быть принято во время визита кандидата в президенты УАФ во Львов, где состоялась встреча с главами областных организаций из Западной Украине.
После визита во Львов Шевченко посетил Харьков, где встретился с руководителем области Олегом Синегубовым.
Добавим, что в отношении других вице-президентов пока нет никакой информации.
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