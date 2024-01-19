Трансфер Піхальонка — журналісти розкрили правду про відхід лідера Дніпра-1
Півзахисник збірної України та "Дніпра-1" Олександр Піхальонок найближчим часом може змінити клуб. У футболіста з'явився варіант продовжити кар'єру у чемпіонаті Бразилії.
"Палмейрас" розглядав варіант запропонувати Піхальонку контракт, повідомляє портал Новини.LIVE з посиланням на "ТаТоТаке".
За інформацією журналіста Михайла Співаковського, бразильському "Палмейрасу" запропонували підписати українського футболіста Олександра Піхальонка. Стиль гри лідера "Дніпра-1" дозволив би йому адаптуватися у цій команді.
Куди перейде Піхальонок
Проте "Палмейрас" не поспішає із цим трансфером. Іншим варіантом для гравця був варіант із поверненням до донецького "Шахтаря", вихованцем якого Олександр Піхальонок і є. Але й у цьому випадку справа до конкретики так і не дійшла.
"Я взагалі не впевнений: чи підходить Піхальонок цьому "Шахтарю". Йдеться не про трансферну вартість футболіста, а про те, чи впишеться Олександр за стилем у гру "гірників". Не виключено, що такий футболіст зараз не потрібен донецькій команді". в тому числі і як заміна Георгію Судакову", — розповів Михайло Співаковський.
Журналіст вважає, що "Шахтар" не повертатиме свого ж гравця, який коштує шість мільйонів євро при тому, що колись продав його лише за один мільйон.
Нагадаємо, Шапаренко влітку піде з "Динамо" до закордонного клубу.
"Жирона" назвала дві умови продажу Циганкова.
Ярмоленко та Буяльський звернулися до Мілевського після обшуку у нього.
Анчелотті прокоментував помилки Луніна у провальному матчі з "Атлетіко".
Судаков залишається — "Шахтар" продасть іншого півзахисника.
"Арсенал" хоче замінити Зінченка зірковим футболістом.
Читайте Новини.LIVE!