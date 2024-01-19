Трансфер Піхальонка — журналісти розкрили правду про відхід лідера Дніпра-1

Піхальонок під час атаки. Фото: instagram.com/pikhalonok76/

Півзахисник збірної України та "Дніпра-1" Олександр Піхальонок найближчим часом може змінити клуб. У футболіста з'явився варіант продовжити кар'єру у чемпіонаті Бразилії.

"Палмейрас" розглядав варіант запропонувати Піхальонку контракт, повідомляє портал Новини.LIVE з посиланням на "ТаТоТаке".

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За інформацією журналіста Михайла Співаковського, бразильському "Палмейрасу" запропонували підписати українського футболіста Олександра Піхальонка. Стиль гри лідера "Дніпра-1" дозволив би йому адаптуватися у цій команді.

Олександр Піхальонок у матчі за "Дніпро-1". Фото: instagram.com/pikhalonok76/

Куди перейде Піхальонок

Проте "Палмейрас" не поспішає із цим трансфером. Іншим варіантом для гравця був варіант із поверненням до донецького "Шахтаря", вихованцем якого Олександр Піхальонок і є. Але й у цьому випадку справа до конкретики так і не дійшла.

"Я взагалі не впевнений: чи підходить Піхальонок цьому "Шахтарю". Йдеться не про трансферну вартість футболіста, а про те, чи впишеться Олександр за стилем у гру "гірників". Не виключено, що такий футболіст зараз не потрібен донецькій команді". в тому числі і як заміна Георгію Судакову", — розповів Михайло Співаковський.

Журналіст вважає, що "Шахтар" не повертатиме свого ж гравця, який коштує шість мільйонів євро при тому, що колись продав його лише за один мільйон.

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