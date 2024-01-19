Трансфер Пихаленка — журналисты раскрыли правду об уходе лидера Днепра-1

Пихаленок во время атаки. Фото: instagram.com/pikhalonok76/

Полузащитник сборной Украины и "Днепра-1" Александр Пихаленок в ближайшее время может сменить клуб. У футболиста появился вариант продолжить карьеру в чемпионате Бразилии.

"Палмейрас" рассматривал вариант предложить Пихаленку контракт, сообщает портал Новини.LIVE со ссылкой на "ТаТоТаке".

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Согласно информации журналиста Михаила Спиваковского, бразильскому "Палмейрасу" предложили подписать украинского футболиста Александра Пихаленка. Стиль игры лидера "Днепра-1" позволил бы ему адаптироваться в этой команде.

Александр Пихаленок в матче за "Днепр-1". Фото: instagram.com/pikhalonok76/

Куда перейдет Пихаленок

Однако "Палмейрас" не спешит с этим трансфером. Другим вариантом для игрока был вариант с возвращением в донецкий "Шахтер", воспитанником которого Александр Пихаленок и является. Но и в этом случае дело до конкретики так и не дошло.

"Я вообще не уверен: подходит ли Пихаленок этому "Шахтеру". Речь идет не о трансферной стоимости футболиста, а о том, впишется ли Александр по стилю в игру "горняков". Не исключено, что такой футболист сейчас не нужен донецкой команде. В том числе и в качестве замены Георгию Судакову", — рассказал Михаил Спиваковский.

Журналист считает, что "Шахтер" не будет возвращать своего же игрока, который стоит шесть миллионов евро при том, что когда-то продал его всего за один миллион.

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