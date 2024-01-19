Трансфер Пихаленка — журналисты раскрыли правду об уходе лидера Днепра-1
Полузащитник сборной Украины и "Днепра-1" Александр Пихаленок в ближайшее время может сменить клуб. У футболиста появился вариант продолжить карьеру в чемпионате Бразилии.
"Палмейрас" рассматривал вариант предложить Пихаленку контракт, сообщает портал Новини.LIVE со ссылкой на "ТаТоТаке".
Согласно информации журналиста Михаила Спиваковского, бразильскому "Палмейрасу" предложили подписать украинского футболиста Александра Пихаленка. Стиль игры лидера "Днепра-1" позволил бы ему адаптироваться в этой команде.
Куда перейдет Пихаленок
Однако "Палмейрас" не спешит с этим трансфером. Другим вариантом для игрока был вариант с возвращением в донецкий "Шахтер", воспитанником которого Александр Пихаленок и является. Но и в этом случае дело до конкретики так и не дошло.
"Я вообще не уверен: подходит ли Пихаленок этому "Шахтеру". Речь идет не о трансферной стоимости футболиста, а о том, впишется ли Александр по стилю в игру "горняков". Не исключено, что такой футболист сейчас не нужен донецкой команде. В том числе и в качестве замены Георгию Судакову", — рассказал Михаил Спиваковский.
Журналист считает, что "Шахтер" не будет возвращать своего же игрока, который стоит шесть миллионов евро при том, что когда-то продал его всего за один миллион.
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