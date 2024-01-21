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Мілевський не спілкується з ексодноклубником Поповим та блогером Красавою — що відомо

21 січня 2024 00:29
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Агабекян Карен
редактор
Мілевський не спілкується з ексодноклубником Поповим та блогером Красавою — що відомо
Артем Мілевський, Горан Попов та агент Олександр Панков. Фото: соцмережі
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

Ексфутболіст збірної України та київського "Динамо" Артем Мілевський більше не спілкується із двома своїми друзями. Обидва сказали на публіку речі, які не сподобалися колишньому гравцю.

Про це Мілевський повідомив під час трансляції на Twich.

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За словами Мілевського, він не спілкується з російським блогером Євгеном "Красавою" Савіним та колишнім партнером по команді македонцем Гораном Поповим.

Із Савіним Артем не спілкується, бо вважає, що той сказав зайвого.

"Чи спілкуюся з "Красавою"? Ні! Не спілкуюся тому, що в нього виявилася надто довгий язик", — сказав Мілевський.

Щодо Попова, то Артему також не сподобалося сказане Поповим в одному з інтерв'ю. Мілевський навіть намагався з'ясувати стосунки телефоном і той обіцяв попросити спростувати інформацію.

"З Поповим не спілкуюся, оскільки в нього теж довгий язик.

Він мені подзвонив спитати як мої справи. Я казав, що все гаразд, не бухаю, а наступного дня виходить інтерв'ю у якогось "топового" журналіста-ноунейма і там написано, що я закодувався.

Я дзвоню йому і кажу: "Поп, ну що ти таке пишеш, що це таке?". Я з ним поговорив дві хвилини. Він каже, що такого не говорив і дзвонитиме і проситиме спростування.

Я говорю: "Ну так! Потрібно думати. Чим ти взагалі думаєш?" Мене іноді вражають футболісти, які виходять в ефір про когось говорити і вони кажуть таку неправду", — сказав Мілевський.

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футбол
Артем Мілевський
Горан Попов
Євген Савін

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