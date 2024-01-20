Мілевський порадив Луніну варіант продовження кар’єри — чи йти з Реалу

Андрій Лунін. Фото: Reuters

Артем Мілевський встигає не тільки потрапляти в новини через скандал з обшуками в його оселі, але й давати поради гравцям збірної України. Ексгравець Динамо відповів на запитання підписника, що робити Луніну у Реалі та чи потрібно кудись переходити.

Про це Мілевський повідомив у коментарях свого телеграм-каналу, передає Новини.LIVE.

Читайте також:

"Я взагалі нікуди б не рипався. Він же грає нормальну кількість ігор і причому де, в моєму улюбленому "Реалі". У Мадриді живе казка! Куди їхати, навіщо", — написав Артем.

Порівняння з Ревою та Шовковським

Раніше колишній нападник виніс в ефірі на Twitch свій вердикт у суперництві Андрія Луніна та Кепи Аррісабалаги за статус першого номера в Реалі.

"Я не знаю, цю тягомотину розвели. Хтось пише одне, хтось пише інше. Лунін чи Кепа, Кепа чи Лунін. Дайте їм спокій. Лунін гаразд, Кепа гаразд. У Динамо Київ колись було два воротарі: Рева та Шовковський. Вони стояли через гру. Один матч Шовковський, один матч Рева. Нічого такого у цьому не було", — вважав він.

Андрій Лунін. Фото: Reuters

Додамо, що в останньому матчі Кубка Іспанії проти Атлетико Лунін пропустив 4 голи, та його команда поступилась 4:2. При цьому українець зробив 8 сейвів.

Нагадаємо, Шапаренко влітку піде з "Динамо" до закордонного клубу.

"Жирона" назвала дві умови продажу Циганкова.

Ярмоленко та Буяльський звернулися до Мілевського після обшуку у нього.

Анчелотті прокоментував помилки Луніна у провальному матчі з "Атлетіко".

Судаков залишається — "Шахтар" продасть іншого півзахисника.

"Арсенал" хоче замінити Зінченка зірковим футболістом.