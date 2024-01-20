Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Спорт arrow Мілевський порадив Луніну варіант продовження кар’єри — чи йти з Реалу arrow

Мілевський порадив Луніну варіант продовження кар’єри — чи йти з Реалу

20 січня 2024 07:55
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитро Богомолов
Дмитро Богомолов
Журналіст
Мілевський порадив Луніну варіант продовження кар’єри — чи йти з Реалу
Андрій Лунін. Фото: Reuters
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитро Богомолов
Дмитро Богомолов
Журналіст

Артем Мілевський встигає не тільки потрапляти в новини через скандал з обшуками в його оселі, але й давати поради гравцям збірної України. Ексгравець Динамо відповів на запитання підписника, що робити Луніну у Реалі та чи потрібно кудись переходити.

Про це Мілевський повідомив у коментарях свого телеграм-каналу, передає Новини.LIVE.

Читайте також:

"Я взагалі нікуди б не рипався. Він же грає нормальну кількість ігор і причому де, в моєму улюбленому "Реалі". У Мадриді живе казка! Куди їхати, навіщо", — написав Артем.

Порівняння з Ревою та Шовковським

Раніше колишній нападник виніс в ефірі на Twitch свій вердикт у суперництві Андрія Луніна та Кепи Аррісабалаги за статус першого номера в Реалі. 

"Я не знаю, цю тягомотину розвели. Хтось пише одне, хтось пише інше. Лунін чи Кепа, Кепа чи Лунін. Дайте їм спокій. Лунін гаразд, Кепа гаразд. У Динамо Київ колись було два воротарі: Рева та Шовковський. Вони стояли через гру. Один матч Шовковський, один матч Рева. Нічого такого у цьому не було", — вважав він. 

лунин
Андрій Лунін. Фото: Reuters

Додамо, що в останньому матчі Кубка Іспанії проти Атлетико Лунін пропустив 4 голи, та його команда поступилась 4:2. При цьому українець зробив 8 сейвів.

Нагадаємо, Шапаренко влітку піде з "Динамо" до закордонного клубу. 

"Жирона" назвала дві умови продажу Циганкова. 

Ярмоленко та Буяльський звернулися до Мілевського після обшуку у нього. 

Анчелотті прокоментував помилки Луніна у провальному матчі з "Атлетіко".

Судаков залишається — "Шахтар" продасть іншого півзахисника

"Арсенал" хоче замінити Зінченка зірковим футболістом.

 

Артем Мілевський
Динамо
Реал Мадрид
Андрій Лунін
Олександр Шовковський

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

06:30Яку суму отримує сім’я загиблого воїна — розповідь військового

7 січня 2024
Новина з відео

06:36У ВМС розповіли, чи може Росія висадити десант в Одесі та Миколаєві

10 січня 2024
Новина з фото

04:17 Готуйтеся, це буде нелегко — знайдіть власника собаки за 11 секунд

8 січня 2024

04:08 Притула пояснив, як виправити ключову проблему мобілізації в Україні

14 січня 2024

14:13 Виплати військовим — скільки платять після звільнення зі служби

10 січня 2024

05:58Що чекає на мобілізованих у військовій частині — розповідь військового

7 січня 2024
Новина з фото

14:45 Народна синоптикиня Діденко назвала регіони, які завтра накриють люті морози

12 січня 2024
Новина з відео

17:10Мобілізація по-одеськи — ставлення людей до перевірок ТЦК у громадському транспорті

9 січня 2024

09:51 Лунін готується до трансферу у несподіваний клуб

6 січня 2024

20:28 Соня Морозюк вперше прокоментувала причетність до вкрадених коштів у Міноборони

Актуальне по темі