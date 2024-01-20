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Милевский посоветовал Лунину вариант продолжения карьеры — уходить ли из Реала

20 января 2024 07:55
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитрий Богомолов
Милевский посоветовал Лунину вариант продолжения карьеры — уходить ли из Реала
Андрей Лунин. Фото: Reuters
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитрий Богомолов

Артём Милевский успевает не только попадать в новости из-за скандала с обысками в его доме, но и давать советы игрокам сборной Украины. Экс-игрок Динамо ответил на вопрос подписчика, что делать Лунину в Реале и нужно ли куда-то переходить.

Об этом Милевский сообщил в комментариях своего телеграмм-канала, передает Новини.LIVE.

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"Я вообще никуда бы не рыпался. Он же играет нормальное количество игр и причем где, в моем любимом "Реале". В Мадриде живет сказка! Куда ехать, зачем", — написал Артем.

Сравнение с Ревой и Шовковским

Ранее бывший нападающий вынес в эфире на Twitch свой вердикт в соперничестве Андрея Лунина и Кэпы Аррисабалаги за статус первого номера в Реале.

"Я не знаю, эту тягомотину развели. Кто-то пишет одно, кто-то пишет другое. Лунин или Кепа, Кепа или Лунин. Оставьте их в покое. Лунин хорошо, Кепа хорошо. У Динамо Киев когда-то было два вратаря: Рева и Шовковский. Они стояли через игру. Один матч Шовковский, один матч Рева. Ничего такого в этом не было", — считал он.

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Андрей Лунин. Фото: Reuters

Добавим, что в последнем матче Кубка Испании против Атлетико Лунин пропустил 4 гола, а его команда уступила 4:2. При этом украинец совершил 8 сейвов.

Напомним, Шапаренко летом уйдет из "Динамо" в зарубежный клуб. 

"Жирона" назвала два условия продажи Цыганкова. 

Ярмоленко и Буяльский обратились к Милевскому после обыска у него. 

Анчелотти прокомментировал ошибки Лунина в провальном матче с "Атлетико". 

Судаков остается — "Шахтер" продаст другого полузащитника

"Арсенал" хочет заменить Зинченко звездным футболистом.

 

Артем Милевский
Динамо
Реал Мадрид
Андрей Лунин
Александр Шовковский

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