Милевский не общается с экс-одноклубником Поповым и блогером Красавой — что известно
Экс-футболист сборной Украины и киевского "Динамо" Артем Милевский больше не общается с двумя своими друзьями. Оба сказали на публику вещи, которые не понравились бывшему игроку.
Об этом Милевский сообщил во время трансляции на Twich.
Что случилось у Милевского с друзьями
По словам Милевского, он не общается с российским блогером Евгение "Красавой" Савиным и бывшим партнером по команде македонцем Гораном Поповым.
С Савиным Артем не общается, поскольку считает, что тот сказал лишнего.
"Общаюсь ли с "Красавой"? Нет! Не общаюсь потому, что у него оказался слишком длинный язык", — сказал Милевский.
Относительно Попова, то Артему также не понравилось сказанное Поповым в одном из интервью. Милевский даже пытался выяснить отношения по телефону и тот обещал попросить опровергнуть информацию.
"С Поповым не общаюсь, поскольку у него тоже длинный язык.
Он мне позвонил спросить как мои дела. Я казал, что все в порядке, не бухаю, а на следующий день выходит интервью у какого-то "топового" журналиста-ноунейма и там написано, что я закодировался.
Я звоню ему и говорю: "Поп, ну что ты такое пишешь, что это такое?". Я с ним поговорил две минуты. Он говорит, что такого не говорил и будет звонить и просить опровержение.
Я говорю: "Ну да! Нужно думать. Чем ты вообще думаешь?" Меня иногда поражают футболисты, которые выходят в эфир о ком-то говорить и они говорят такую неправду", — сказал Милевский.
Напомним, Ярмоленко и Буяльский обратились к Милевскому после обыска у него.
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