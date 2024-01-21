Милевский не общается с экс-одноклубником Поповым и блогером Красавой — что известно

Артем Милевский, Горан Попов и агент Александр Панков. Фото: соцсети

Экс-футболист сборной Украины и киевского "Динамо" Артем Милевский больше не общается с двумя своими друзьями. Оба сказали на публику вещи, которые не понравились бывшему игроку.

Об этом Милевский сообщил во время трансляции на Twich.

Читайте также:

Что случилось у Милевского с друзьями

По словам Милевского, он не общается с российским блогером Евгение "Красавой" Савиным и бывшим партнером по команде македонцем Гораном Поповым.

С Савиным Артем не общается, поскольку считает, что тот сказал лишнего.

"Общаюсь ли с "Красавой"? Нет! Не общаюсь потому, что у него оказался слишком длинный язык", — сказал Милевский.

Относительно Попова, то Артему также не понравилось сказанное Поповым в одном из интервью. Милевский даже пытался выяснить отношения по телефону и тот обещал попросить опровергнуть информацию.

"С Поповым не общаюсь, поскольку у него тоже длинный язык.

Он мне позвонил спросить как мои дела. Я казал, что все в порядке, не бухаю, а на следующий день выходит интервью у какого-то "топового" журналиста-ноунейма и там написано, что я закодировался.

Я звоню ему и говорю: "Поп, ну что ты такое пишешь, что это такое?". Я с ним поговорил две минуты. Он говорит, что такого не говорил и будет звонить и просить опровержение.

Я говорю: "Ну да! Нужно думать. Чем ты вообще думаешь?" Меня иногда поражают футболисты, которые выходят в эфир о ком-то говорить и они говорят такую неправду", — сказал Милевский.

Напомним, Ярмоленко и Буяльский обратились к Милевскому после обыска у него.

Шапаренко летом уйдет из "Динамо" в заграничный клуб.

"Жирона" назвала два условия продажи Цыганкова.

Анчелотти прокомментировал ошибки Лунина в провальном матче с "Атлетиком".

Артем Милевский посоветовал Андрею Лунину вариант продолжения карьеры — уходить ли из "Реала".

Трансфер Пихаленка — журналисты раскрыли правду об уходе лидера "Днепра-1".