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Забарний зацікавив клуб, що регулярно виборює титули

22 січня 2024 09:29
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
Забарний зацікавив клуб, що регулярно виборює титули
Забарний після перемоги над "Фулгемом". Фото: REUTERS/Hannah Mckay
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

Захисник англійського "Борнмуту" та збірної України Ілля Забарний може розпочати наступний сезон в іншому чемпіонаті. Він є одним із найбільш затребуваних гравців оборони клубів АПЛ.

Забарний отримає пропозиції з Італії, Німеччини, Саудівської Аравії та інших команд Англії, повідомляє Daily Mail.

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Ілля Забарний став одним із кількох футболістів Прем'єр-ліги, які відіграли всі матчі цього сезону в основному складі своїх команд. Вболівальники "Борнмуту" вважають українця лідером оборони "вишень", а інші клуби готують угоду щодо трансферу 21-річного гравця.

Ілля Забарний
Забарний у матчі з "Ліверпулем". Фото: Reuters/Peter Cziborra

Куди може перейти Забарний

Останніми тижнями активізувалися чутки про інтерес мюнхенської "Баварії" до захисника збірної України. Чемпіонам Німеччини необхідним молодий, фізично витривалий та перспективний футболіст, за якого не доведеться платити надто великі гроші.

У січні 2023 року "Борнмут" заплатив "Динамо" за Забарного майже 23 млн євро. "Вишні" готові відпустити Іллю за суму в 50 євро, проте "Баварія" намагатиметься трохи знизити ціну.

У сезоні 2023/2024 Ілля Забарний зіграв за "Борнмут" 22 матчі у всіх турнірах. Його команда посідає 12 місце у турнірній таблиці за підсумками 21 туру англійської Прем'єр-ліги.

Нагадаємо, Шевченко взяв у віцепрезиденти УАФ ексгравця чемпіонату Англії. 

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