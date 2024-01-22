Забарный заинтересовал клуб, который регулярно завоевывает титулы

Забарный после победы над "Фулхэмом". Фото: REUTERS/Hannah Mckay

Защитник английского "Борнмута" и сборной Украины Илья Забарный может начать следующий сезон в другом чемпионате. Он является одним из самых востребованных игроков обороны клубов АПЛ.

Забарный получит предложения из Италии, Германии, Саудовской Аравии и других команд Англии, сообщает Daily Mail.

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Илья Забарный стал одним из нескольких футболистов Премьер-лиги, которые отыграли все матчи этого сезона в основном составе своих команд. Болельщики "Борнмута" считают украинца лидером обороны "вишен", а другие клубы готовят сделку по трансферу 21-летнего игрока.

Забарный в матче с "Ливерпулем". Фото: Reuters/Peter Cziborra

Куда может перейти Забарный

В последние недели активизировались слухи об интересе мюнхенской "Баварии" к защитнику сборной Украины. Чемпионам Германии необходимым молодой, физически выносливый и перспективный футболист, за которого не придется платить слишком большие деньги.

В январе 2023 года "Борнмут" заплатил "Динамо" за Забарного почти 23 млн евро. "Вишни" готовы отпустить Илью за сумму в 50 евро, однако "Бавария" постарается немного снизить цену.

В сезоне 2023/2024 Илья Забарный сыграл за "Борнмут" 22 матча во всех турнирах. Его команда занимает 12 место в турнирной таблице по итогам 21 тура английской Премьер-лиги.

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