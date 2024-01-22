Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Спорт arrow Забарный заинтересовал клуб, который регулярно завоевывает титулы arrow

Забарный заинтересовал клуб, который регулярно завоевывает титулы

22 января 2024 09:29
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Забарный заинтересовал клуб, который регулярно завоевывает титулы
Забарный после победы над "Фулхэмом". Фото: REUTERS/Hannah Mckay
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Защитник английского "Борнмута" и сборной Украины Илья Забарный может начать следующий сезон в другом чемпионате. Он является одним из самых востребованных игроков обороны клубов АПЛ. 

Забарный получит предложения из Италии, Германии, Саудовской Аравии и других команд Англии, сообщает Daily Mail

Читайте также:

Илья Забарный стал одним из нескольких футболистов Премьер-лиги, которые отыграли все матчи этого сезона в основном составе своих команд. Болельщики "Борнмута" считают украинца лидером обороны "вишен", а другие клубы готовят сделку по трансферу 21-летнего игрока. 

Илья Забарный
Забарный в матче с "Ливерпулем". Фото: Reuters/Peter Cziborra

Куда может перейти Забарный 

В последние недели активизировались слухи об интересе мюнхенской "Баварии" к защитнику сборной Украины. Чемпионам Германии необходимым молодой, физически выносливый и перспективный футболист, за которого не придется платить слишком большие деньги.

В январе 2023 года "Борнмут" заплатил "Динамо" за Забарного почти 23 млн евро. "Вишни" готовы отпустить Илью за сумму в 50 евро, однако "Бавария" постарается немного снизить цену. 

В сезоне 2023/2024 Илья Забарный сыграл за "Борнмут" 22 матча во всех турнирах. Его команда занимает 12 место в турнирной таблице по итогам 21 тура английской Премьер-лиги.      

Напомним, Шевченко взял в вице-президенты УАФ экс-игрока чемпионата Англии. 

Ярмоленко и Буяльский обратились к Милевскому после обыска у него. 

Ястремская сенсационно вышла в четвертьфинал, Свитолина снялась с Australian Open. 

Милевский не общается с экс-одноклубником Поповым и блогером Красавой. 

спорт
футбол
Футбол трансферы
Илья Забарный
Борнмут

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

06:30Какую сумму получает семья погибшего воина — рассказ военного

19 января 2024

19:29 Ярмоленко и Буяльский обратились к Милевскому после обыска у него

10 января 2024
Новость с фото

04:17 Готовьтесь, это будет нелегко — найдите владельца собаки за 11 секунд

14 января 2024

14:13 Выплаты военным — сколько платят после увольнения со службы

10 января 2024

05:58Что ждет мобилизованных в воинской части — рассказ военного

12 января 2024
Новость с видео

17:10Мобилизация по-одесски — отношение людей к проверкам ТЦК в общественном транспорте

9 января 2024

09:51 Лунин готовится к трансферу в неожиданный клуб

20 января 2024

05:38 Отсрочка из-за инвалидности родителей — украинцам указали на важный нюанс

13 января 2024
Новость с видео

06:09 Надвигаются беспощадные метели — синоптики предупредили области, которые сегодня заметет снегом

12 января 2024

00:22 Народный синоптик Диденко объяснила, почему киевляне слышали гром

Актуальное по теме