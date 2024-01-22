У Довбика и Цыганкова четыре гола на двоих — оценки украинцев за матч с Севильей

Артем Довбик и Виктор Цыганков. Фото: "Жирона"

В рамках 21-го тура чемпионата Испании "Жирона" принимала "Севилью". Каталонский клуб выиграл в матче со счетом 5:1, хоть и пропустил первым.

Украинские легионеры "Жироны" Артем Довбик и Виктор Цыганков получили наибольшие оценки в матче, сообщил портал Новини.LIVE.

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Оценки Довбику и Цыганкову

Довбик за 73 сыгранные минуты забил три гола за отрезок в 6 минут в первом тайме. Украинец отдал 13 из 17 точных передач, выиграл три из семи единоборств, три из четырех противостояний на втором этаже и неудачно провел три попытки обыграть соперника.

Цыганков забил один мяч, отдал 25 из 29 точных передач, выиграл три из шести единоборств и успешно завершил три из шести попыток дриблинга за 66 минут на поле.

Авторитетный статистический портал Sofascore назвал Довбика лучшим игроком матча и дал ему оценку — 9.2. Цыганкова оценили средним балом по команде — 7.4.

Рейтинг матча "Жирона" — "Севилья" от Sofascore. Фото: скриншот

Не менее авторитетный статистический портал WhoScored также считает Довбика лучшим игроком матча — 9.7. Цыганков получил шестую оценку в своей команде — 7.7.

Рейтинг матча "Жирона" — "Севилья" от WhoScored. Фото: скриншот

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