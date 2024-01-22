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У Довбика и Цыганкова четыре гола на двоих — оценки украинцев за матч с Севильей

22 января 2024 00:31
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Агабекян Карен
редактор
У Довбика и Цыганкова четыре гола на двоих — оценки украинцев за матч с Севильей
Артем Довбик и Виктор Цыганков. Фото: "Жирона"
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

В рамках 21-го тура чемпионата Испании "Жирона" принимала "Севилью". Каталонский клуб выиграл в матче со счетом 5:1, хоть и пропустил первым.

Украинские легионеры "Жироны" Артем Довбик и Виктор Цыганков получили наибольшие оценки в матче, сообщил портал Новини.LIVE.

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Отметим, что победа вывела "Жирону" на первое место в турнирной таблице, но у отстающего на одно очко "Реала" игра в запасе.

Оценки Довбику и Цыганкову

Довбик за 73 сыгранные минуты забил три гола за отрезок в 6 минут в первом тайме. Украинец отдал 13 из 17 точных передач, выиграл три из семи единоборств, три из четырех противостояний на втором этаже и неудачно провел три попытки обыграть соперника.

Цыганков забил один мяч, отдал 25 из 29 точных передач, выиграл три из шести единоборств и успешно завершил три из шести попыток дриблинга за 66 минут на поле.

Авторитетный статистический портал Sofascore назвал Довбика лучшим игроком матча и дал ему оценку — 9.2. Цыганкова оценили средним балом по команде — 7.4.

Жирона — Севилья
Рейтинг матча "Жирона" — "Севилья" от Sofascore. Фото: скриншот

Не менее авторитетный статистический портал WhoScored также считает Довбика лучшим игроком матча — 9.7. Цыганков получил шестую оценку в своей команде — 7.7.

Жирона — Севилья
Рейтинг матча "Жирона" — "Севилья" от WhoScored. Фото: скриншот

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футбол
Артем Довбик
Виктор Цыганков
Жирона
Севилья
украинские легионеры (футбол)

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