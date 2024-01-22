У Довбика та Циганкова чотири голи на двох — оцінки українців за матч із Севільєю

Артем Довбик та Віктор Циганков. Фото: "Жирона"

У рамках 21 туру чемпіонату Іспанії "Жирона" приймала "Севілью". Каталонський клуб виграв у матчі з рахунком 5:1, хоч і пропустив першим.

Українські легіонери "Жирони" Артем Довбик та Віктор Циганков отримали найбільші оцінки у матчі, повідомив портал Новини.LIVE.

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Зазначимо, що перемога вивела "Жирону" на перше місце в турнірній таблиці, але у "Реала", що відстає на одне очко, гра в запасі.

Оцінки Довбику та Циганкову

Довбик за 73 зіграні хвилини забив три голи за відрізок у 6 хвилин в першому таймі. Українець віддав 13 із 17 точних передач, виграв три із семи єдиноборств, три з чотирьох протистоянь на другому поверсі та невдало провів три спроби обіграти суперника.

Циганков забив один м'яч, віддав 25 із 29 точних передач, виграв три з шести єдиноборств і успішно завершив три з шести спроб дриблінгу за 66 хвилин на полі.

Авторитетний статистичний портал Sofascore назвав Довбика найкращим гравцем матчу та дав йому оцінку — 9.2. Циганкова оцінили середнім балом за командою — 7.4.

Рейтинг матчу "Жирона" - "Севілья" від Sofascore. Фото: скріншот

Не менш авторитетний статистичний портал WhoScored також вважає Довбика найкращим гравцем матчу — 9.7. Циганков отримав шосту оцінку у своїй команді — 7.7.

Рейтинг матчу "Жирона" - "Севілья" від WhoScored. Фото: скріншот

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