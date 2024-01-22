Довбик та Циганков принесли перемогу Жироні проти Севільї
Історичний матч подарували українці Довбик та Циганков за Жирону проти Севільї. Артем став першим українцем, який провів хет-трик в Ла Лізі та п'ятим українцем з хет-триками у топлігах, а Віктор забив четвертий гол.
Подробиці поєдинку та оцінки українців в матеріалі Новини.LIVE.
Севілья відкрила рахунок на 10-й хвилині, а Довбик провів 3 голи у період з 13 по 19 хвилини. Буквально 30 секунд не вистачило, щоб побити рекорд Суареса.
Забивав Артем головою після подачі Савіо з лівого флангу, потім з паса того ж Савіо в дотик подвоїв рахунок. А третій гол український форвард провів, коли красиво обіграв Серхіо Рамоса.
Таким чином Довбик повторив досягнення Андрія Шевченко, який забив по 3 голи в Серії А у ворота Лаціо та Перуджи, а також Андрія Вороніна у ворота Армінії та Енергії.
Циганков додав четвертий гол
Циганков забив свій м'яч у другому таймі та також після передачі Савіо. Віктор на швидкості випередив Маркао та не залишив шансів воротарю. А крапку в матчі поставив Стуані. Підсумок 5:1
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