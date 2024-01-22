Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Спорт arrow Довбик та Циганков принесли перемогу Жироні проти Севільї arrow

Довбик та Циганков принесли перемогу Жироні проти Севільї

22 січня 2024 00:02
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитро Богомолов
Дмитро Богомолов
Журналіст
Довбик та Циганков принесли перемогу Жироні проти Севільї
Артем Довбик. Фото: Twitter/centregoals
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитро Богомолов
Дмитро Богомолов
Журналіст

Історичний матч подарували українці Довбик та Циганков за Жирону проти Севільї. Артем став першим українцем, який провів хет-трик в Ла Лізі та п'ятим українцем з хет-триками у топлігах, а Віктор забив четвертий гол.

Подробиці поєдинку та оцінки українців в матеріалі Новини.LIVE.

Читайте також:

Севілья відкрила рахунок на 10-й хвилині, а Довбик провів 3 голи у період з 13 по 19 хвилини. Буквально 30 секунд не вистачило, щоб побити рекорд Суареса.

Забивав Артем головою після подачі Савіо з лівого флангу, потім з паса того ж Савіо в дотик подвоїв рахунок. А третій гол український форвард провів, коли красиво обіграв Серхіо Рамоса.

Таким чином Довбик повторив досягнення Андрія Шевченко, який забив по 3 голи в Серії А у ворота Лаціо та Перуджи, а також Андрія Вороніна у ворота Армінії та Енергії.

Циганков додав четвертий гол

Циганков забив свій м'яч у другому таймі та також після передачі Савіо. Віктор на швидкості випередив Маркао та не залишив шансів воротарю. А крапку в матчі поставив Стуані. Підсумок 5:1

Нагадаємо, Ярмоленко та Буяльський звернулися до Мілевського після обшуку у нього.

Трансфер Піхальонка — журналісти розкрили правду про рішення лідера "Дніпра-1" піти з клубу.

Шапаренко влітку піде з "Динамо" до закордонного клубу.

Мілевський не спілкується з ексодноклубником Поповим та блогером "Красової" — що відомо.

Анчелотті прокоментував помилки Луніна у провальному матчі з "Атлетиком".

Артем Мілевський порадив Андрію Луніну варіант продовження кар'єри - чи залишати "Реал".

 

Артем Довбик
Віктор Циганков
Жирона
Севілья

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

06:30Яку суму отримує сім’я загиблого воїна — розповідь військового

19 січня 2024

19:29 Ярмоленко та Буяльський звернулися до Мілевського після обшуку у нього

10 січня 2024
Новина з фото

04:17 Готуйтеся, це буде нелегко — знайдіть власника собаки за 11 секунд

8 січня 2024

04:08 Притула пояснив, як виправити ключову проблему мобілізації в Україні

14 січня 2024

14:13 Виплати військовим — скільки платять після звільнення зі служби

10 січня 2024

05:58Що чекає на мобілізованих у військовій частині — розповідь військового

12 січня 2024
Новина з відео

17:10Мобілізація по-одеськи — ставлення людей до перевірок ТЦК у громадському транспорті

9 січня 2024

09:51 Лунін готується до трансферу у несподіваний клуб

13 січня 2024
Новина з відео

06:09 Сунуть нещадні хуртовини — синоптики попередили області, які сьогодні замете снігом

20 січня 2024

05:38 Відстрочка через інвалідність батьків — українцям вказали на важливий нюанс

Актуальне по темі