Довбик и Цыганков принесли победу Жироне против Севильи

Артем Довбик. Фото: Twitter/centregoals

Исторический матч подарили украинцы Довбик и Цыганков за Жирону против Севилии. Артем стал первым украинцем, проведшим хет-трик в Ла Лиге и пятым украинцем с хет-триками в топлегах, а Виктор забил четвертый гол.

Подробности поединка и оценки украинцев в материале Новини.LIVE.

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Севилья открыла счет на 10-й минуте, а Довбик провел 3 гола в период с 13 по 19 минут. Буквально 30 секунд не хватило, чтобы побить рекорд Суареса.

Забивал Артем головой после подачи Савио с левого фланга, затем из паса того же Савио в касание удвоил счет. А третий гол украинский нападающий провел, когда красиво обыграл Серхио Рамоса.

Таким образом, Довбик повторил достижения Андрея Шевченко, забившего по 3 гола в Серии А в ворота Лацио и Перуджи, а также Андрея Воронина в ворота Арминии и Энергии.

Цыганков добавил четвертый гол

Цыганков забил свой мяч во втором тайме и после передачи Савио. Виктор на скорости опередил Маркао и не оставил шансов вратарю. А точку в матче поставил Стуани. Итог 5:1

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