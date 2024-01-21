Довбик став першим українцем, який зробив хет-трик у Ла Лізі

Артем Довбик. Фото: Twitter/livescore

Гравець збірної України Артем Довбик продовжує шокувати всіх своєю грою у Чемпіонаті Іспанії. Цього разу форвард відзначився тричі у воротах Севільї.

Подробиці унікального досягнення українця в матеріалі Новини.LIVE.

Читайте також:

Відкрили рахунок севільці на 10-й хвилині. Педроса з лівого флангу штрафного викотив під удар на другий темп у центрі для Ромеро.

Довбика не зупинити

А потім за справу взявся Довбик. Три голи він провів за 6 хвилин. Спочатку Савіо протягнув м'яч до лівого флангу штрафного, після чого подав у воротарський на Довбика, той головою пробив, а Рамос не вибив із лінії.

Потім Савіо просто знищив суперників на лівому фланзі атаки, після чого зіграв до штрафного на Порту, а партнер покотив у центр на Довбика під розстріл.

Artem Dovbyk has just scored a hat trick in 7 minutes…. SEVEN MINUTES.



Girona are incredible.



pic.twitter.com/elEOzWX7GD — Project Football (@ProjectFootball) January 21, 2024

Й на наприкінці цієї дивовижної шестихвилинки було закидання на правий фланг від Коуту Довбик отримав у боротьбі проти Рамоса, але той потім пропустив нападника до центру штрафного, після чого Артем пробив у правий кут.

Таким чином Довбик став першим українцем, який відзначився хет-триком у Чемпіонаті Іспанії. До того ж Артем увійшов в історію Ла Ліги, оформивши другий найшвидший хет-трик. Швидший лише Суарес, якому вдалося це зробити за 5 хв 24 секунди.

Нагадаємо, Ярмоленко та Буяльський звернулися до Мілевського після обшуку у нього.

Трансфер Піхальонка — журналісти розкрили правду про рішення лідера "Дніпра-1" піти з клубу.

Шапаренко влітку піде з "Динамо" до закордонного клубу.

Мілевський не спілкується з ексодноклубником Поповим та блогером "Красової" — що відомо.

Анчелотті прокоментував помилки Луніна у провальному матчі з "Атлетиком".

Артем Мілевський порадив Андрію Луніну варіант продовження кар'єри - чи залишати "Реал".