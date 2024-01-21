Довбик став першим українцем, який зробив хет-трик у Ла Лізі
Гравець збірної України Артем Довбик продовжує шокувати всіх своєю грою у Чемпіонаті Іспанії. Цього разу форвард відзначився тричі у воротах Севільї.
Подробиці унікального досягнення українця в матеріалі Новини.LIVE.
Відкрили рахунок севільці на 10-й хвилині. Педроса з лівого флангу штрафного викотив під удар на другий темп у центрі для Ромеро.
Довбика не зупинити
А потім за справу взявся Довбик. Три голи він провів за 6 хвилин. Спочатку Савіо протягнув м'яч до лівого флангу штрафного, після чого подав у воротарський на Довбика, той головою пробив, а Рамос не вибив із лінії.
Потім Савіо просто знищив суперників на лівому фланзі атаки, після чого зіграв до штрафного на Порту, а партнер покотив у центр на Довбика під розстріл.
Artem Dovbyk has just scored a hat trick in 7 minutes…. SEVEN MINUTES.— Project Football (@ProjectFootball) January 21, 2024
Girona are incredible.
pic.twitter.com/elEOzWX7GD
Й на наприкінці цієї дивовижної шестихвилинки було закидання на правий фланг від Коуту Довбик отримав у боротьбі проти Рамоса, але той потім пропустив нападника до центру штрафного, після чого Артем пробив у правий кут.
Таким чином Довбик став першим українцем, який відзначився хет-триком у Чемпіонаті Іспанії. До того ж Артем увійшов в історію Ла Ліги, оформивши другий найшвидший хет-трик. Швидший лише Суарес, якому вдалося це зробити за 5 хв 24 секунди.
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