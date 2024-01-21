Довбик стал первым украинцем, сделавшим хет-трик в Ла Лиге
Игрок сборной Украины Артём Довбик продолжает шокировать всех своей игрой в Чемпионате Испании. В этот раз форвард отличился трижды в воротах Севильи.
Подробности уникального достижения украинца в материале Новини.LIVE.
Открыли счет севильцы на 10-й минуте. Педроса с левого фланга штрафной выкатил под удар на второй темп в центре для Ромеро.
Довбика не остановить
А потом за дело взялся Довбик. Три гола он провел за 6 минут. Сначала Савио протянул мяч до левого фланга штрафной, после чего подал во вратарскую на Довбика, тот головой пробил, а Рамос не выбил из линии.
Затем Савио просто уничтожил соперников на левом фланге атаки, после чего сыграл в штрафную на Порту, а партнер укатил в центр на Довбика под расстрел.
Artem Dovbyk получил скидку в 7 минутах. SEVEN MINUTES.— Project Football (@ProjectFootball) January 21, 2024
Girona является невероятной.
pic.twitter.com/elEOzWX7GD
И в конце этой удивительной шестиминутки было заброс на правый фланг от Коута Довбик получил в борьбе против Рамоса, но тот затем пропустил нападающего в центр штрафного, после чего Артем пробил в правый угол.
Таким образом, Довбик стал первым украинцем, отличившимся хет-триком в Чемпионате Испании. К тому же Артем вошел в историю Ла Лиги, как второй самый быстрый хет-трик. Быстрее был лишь Суарес, которому хватило 5 минут и 24 секунды.
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