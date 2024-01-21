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Довбик стал первым украинцем, сделавшим хет-трик в Ла Лиге

21 января 2024 22:42
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитрий Богомолов
Довбик стал первым украинцем, сделавшим хет-трик в Ла Лиге
Артём Довбык. Фото: Twitter/livescore
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитрий Богомолов

Игрок сборной Украины Артём Довбик продолжает шокировать всех своей игрой в Чемпионате Испании. В этот раз форвард отличился трижды в воротах Севильи.

Подробности уникального достижения украинца в материале Новини.LIVE.

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Открыли счет севильцы на 10-й минуте. Педроса с левого фланга штрафной выкатил под удар на второй темп в центре для Ромеро.

Довбика не остановить

А потом за дело взялся Довбик. Три гола он провел за 6 минут. Сначала Савио протянул мяч до левого фланга штрафной, после чего подал во вратарскую на Довбика, тот головой пробил, а Рамос не выбил из линии.

Затем Савио просто уничтожил соперников на левом фланге атаки, после чего сыграл в штрафную на Порту, а партнер укатил в центр на Довбика под расстрел.

И в конце этой удивительной шестиминутки было заброс на правый фланг от Коута Довбик получил в борьбе против Рамоса, но тот затем пропустил нападающего в центр штрафного, после чего Артем пробил в правый угол.

Таким образом, Довбик стал первым украинцем, отличившимся хет-триком в Чемпионате Испании. К тому же Артем вошел в историю Ла Лиги, как второй самый быстрый хет-трик. Быстрее был лишь Суарес, которому хватило 5 минут и 24 секунды.

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Артем Довбик
Испанская Ла Лига
Жирона
Севилья

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