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Довбик рассказал, интересуется ли Жирона главным талантом Динамо

21 января 2024 19:18
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор
Довбик рассказал, интересуется ли Жирона главным талантом Динамо
Форвард "Жироны" Артем Довбик. Фото: "Жирона"
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

В зарубежных и украинских СМИ ранее появилась информация об интересе испанской "Жироны" к опорному полузащитнику киевского "Динамо" и молодежной сборной Украины Владимиру Бражко. Якобы игрока советовали Артем Довбик и Виктор Цыганков.

Довбик в комментарии "Футбольній Хаті" рассказал о том, спрашивали ли у него за Бражко.

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Владимир Бражко в матче с "Рухом". Фото: "Динамо" Киев

Что сказал Артем Довбик

По словам Довбика, несущаяся в СМИ информация не соответствует действительности, и они с Цыганковым не советовали Мичелу Санчесу и Пере Гвардиоле подписать контракт с Бражко.

— В интернете распространяется информация, что ты и Виктор Цыганков советовали главному тренеру "Жироны" подписать Владимира Бражко, правда ли это?

– Не правда, – сказал Довбик.

Отметим, что 21-летний Бражко в текущем сезоне провел во всех турнирах 18 матчей за "Динамо" и забил в них три мяча и сделал одну голевую передачу. Авторитетный портал "Трансфермаркт" оценивает игрока в 2 млн евро.

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Артем Довбик
Динамо
Виктор Цыганков
Жирона
украинские легионеры (футбол)
Владимир Бражко

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