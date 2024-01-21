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Довбик розповів, чи цікавиться Жирона головним талантом "Динамо"

21 січня 2024 19:18
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор
Довбик розповів, чи цікавиться Жирона головним талантом "Динамо"
Форвард "Жирони" Артем Довбик. Фото: "Жирона"
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

У закордонних та українських ЗМІ раніше з'явилася інформація про інтерес іспанської "Жирони" до опорного півзахисника київського "Динамо" та молодіжної збірної України Володимира Бражка. Нібито гравця радили Артем Довбик та Віктор Циганков.

Довбик у коментарі "Футбольній Хаті" розповів про те, чи питали його за Бражка.

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Володимир Бражко у матчі з "Рухом". Фото: "Динамо" Київ

Що сказав Артем Довбик

За словами Довбика, інформація, що несеться в ЗМІ, не відповідає дійсності, і вони з Циганковим не радили Мічелу Санчесу та Пере Гвардіолі підписати контракт з Бражком.

— В інтернеті поширюється інформація, що ти і Віктор Циганков радили головному тренеру "Жирони" підписати Володимира Бражка, чи це правда?

- Не правда, — сказав Довбик.

Зазначимо, що 21-річний Бражко цього сезону провів у всіх турнірах 18 матчів за "Динамо" і забив у них три м'ячі і зробив одну гольову передачу. Авторитетний портал "Трансфермаркт" оцінює гравця у 2 млн євро.

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Артем Довбик
Динамо
Віктор Циганков
Жирона
українські легіонери (футбол)
Володимир Бражко

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