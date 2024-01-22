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Тренер Жироны Мичел раскрыл секрет результативности Довбика

22 января 2024 11:55
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Тренер Жироны Мичел раскрыл секрет результативности Довбика
Артем Довбик празднует гол. Фото: instagram.com/gironafc/
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Главный тренер "Жироны" Мичел Санчес рассказал о шансах своей команды в борьбе за чемпионский титул испанской Ла Лиги. Наставник прокомментировал вклад Артема Довбика в успехи каталонского клуба.

Мичел в интервью официальному сайту "Жироны" объяснил, как Довбик может стать лучшим бомбардиром чемпионата Испании. 

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Артем Довбик забил три гола в матче 21-го тура Ла Лиги. Это помогло "Жироне" снова возглавить турнирную таблицу, но мадридский "Реал" отстает всего на один балл и имеет поединок в запасе. 

Артем Довбик
Артем Довбик после матча. Скриншот instagram.com/gironafc/

Причина успехов Довбика 

"Жирона" разгромила дома "Севилью" со счетом 5:1, Артем Довбик сделал хет-трик, а Виктор Цыганков и Кристиан Стуани добавили еще по одному голу. Наставник каталонской команды Мичел Санчес перечислил слагаемые успеха своих подопечных. 

Главный тренер "Жироны" назвал скорость фланговых футболистов, надежную игру центральных защитников и напор в атаке теми факторами, которые принесли команде убедительную победу. Отдельно Мичел упомянул Артема Довбика. 

"Третий гол "Жироны" — это один из лучших мячей, которые я когда-либо видел. Артем играет агрессивно, он постоянно нацелен на чужие ворота. Его напор приносит дивиденды, ведь он подкреплен футбольным мастерством. У нас есть два прекрасных форварда, которые хотят забивать в каждой игре. Их энергия позволяет "Жироне" побеждать", — рассказал Мичел Санчес. 

Тренер заявил, что не думает про борьбу за чемпионство. Он намерен мотивировать команду на каждый матч, а в конце сезон подсчитать очки "Жироны", которая не хочет отвлекаться от игры ради надежды на титул. 

Напомним, Забарный заинтересовал клуб, который регулярно завоевывает титулы. 

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спорт
футбол
Артем Довбик
Испанская Ла Лига
Жирона

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