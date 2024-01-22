Ла Лига эмоционально отреагировала на игру Довбика

Украинский форвард "Жироны" Артем Довбик. Фото: twitter.com/LaLigaEN

В 21-м туре чемпионата Испании каталонская "Жирона" разгромила "Севилью" со счетом 5:1. Хет-триком в игре отметился украинский центрфорвард Артем Довбик.

Во время матча на три гола украинца очень бурно отреагировала Ла Лига в соцсети X.

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Отметим, что в матче также голом отметился украинский вингер Виктор Цыганков, который забил четвертый мяч своей команды.

Реакция Ла Лиги на голы Довбика

Организаторы сильнейшей лиги в чемпионате Испании назвали действия Довбика на поле невероятными, а самого футболиста охарактеризовали двумя словами: "голевая машина".

"Это что-то невероятное. Голевая Машина", — написала Ла Лига.

Отметим, что после матча Довбик забрал себе мяч, которым оформил свой первый хет-трик за "Жирону".

He's got the match ⚽️!



🔝 What a display from Dovbyk and his @GironaFC_Engl side! #GironaSevillaFC pic.twitter.com/KazFmXBr7m — LALIGA English (@LaLigaEN) January 21, 2024

На текущий момент украинский форвард лидирует в списке лучших бомбардиров Ла Лиги и по системе гол+пас. В рейтинге снайперов у них с Джудом Беллингемом по 14 забитых мячей, а по системе гол+пас у Артема 19 очков против 17 у Джуда.

Также добавим, что в чемпионате Испании "Жирона" на одно око опередила мадридский "Реал", но у "сливочных" есть матч в запасе.

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