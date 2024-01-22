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Ла-Ліга емоційно відреагувала на гру Довбика

22 січня 2024 10:10
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Агабекян Карен
редактор
Ла-Ліга емоційно відреагувала на гру Довбика
Український форвард "Жирони" Артем Довбик. Фото: twitter.com/LaLigaEN
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

У 21-му турі чемпіонату Іспанії каталонська "Жирона" розгромила "Севілью" з рахунком 5:1. Хет-триком у грі відзначився український центрфорвард Артем Довбик.

Під час матчу на три голи українця дуже бурхливо відреагувала Ла Ліга у соцмережі X.

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Зазначимо, що в матчі голом відзначився український вінгер Віктор Циганков, який забив четвертий м'яч своєї команди.

Реакція Ла-Ліги на голи Довбика

Організатори найсильнішої ліги у чемпіонаті Іспанії назвали дії Довбика на полі неймовірними, а самого футболіста схарактеризували двома словами: "гольова машина".

"Це щось неймовірне. Гольова Машина", — написала Ла-Ліга.

Зазначимо, що після матчу Довбик забрав собі м'яч, яким оформив свій перший хет-трик за "Жирону".

На цю мить український форвард лідирує у списку найкращих бомбардирів Ла-Ліги та за системою гол+пас. У рейтингу снайперів у них із Джудом Беллінгемом по 14 забитих м'ячів, а за системою гол+пас у Артема 19 очок проти 17 у Джуда.

Також додамо, що в чемпіонаті Іспанії "Жирона" на один бал випередила мадридський "Реал", але "вершкові" мають матч у запасі.

Нагадаємо, Забарний зацікавив клуб, який регулярно завойовує титули.

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футбол
Артем Довбик
Іспанська Ла Ліга
Жирона
Севілья
українські легіонери (футбол)

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