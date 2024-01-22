Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Спорт arrow Жирона з Довбиком та Циганковим веде унікальну серію — такого раніше не було arrow

Жирона з Довбиком та Циганковим веде унікальну серію — такого раніше не було

22 січня 2024 08:25
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор
Жирона з Довбиком та Циганковим веде унікальну серію — такого раніше не було
Форвард "Жирони" Артем Довбик святкує гол у ворота "Севільї". Фото: "Жирона"
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

За підсумками 21 туру каталонська "Жирона" вийшла на перше місце чемпіонату Іспанії. Щоправда, команда має на один матч більше, ніж мадридський "Реал", якому довелося перенести гру через Суперкубок.

Окрім першого місця, "Жирона" наразі веде унікальну для себе серію, чого раніше в історії клубу не було, повідомив портал Новини.LIVE.

Читайте також:

Зазначимо, що у 21-му турі "Жирона" на своєму полі розгромила з рахунком 5:1 "Севілью". Хет-трик у матчі зробив українець Артем Довбик та ще один гол забив Віктор Циганков.

Унікальне досягнення "Жирони"

Вперше у своїй історії "Жирона" веде серію з 17 матчів без поразок у найсильнішій лізі Іспанії. Свою останню поразку команда Мічела Санчеса зазнала у вересні минулого року від "Реала" (0:3).

Після програшу "вершковим" команда виграла 14 матчів і три зіграла внічию. Відібрати очки у каталонців змогли лише "Атлетік", "Бетіс" та "Альмерія".

Окрім командних досягнень у клубі є ще й індивідуальні. Український форвард Артем Довбик лідирує у списку найкращих бомбардирів Ла Ліги та за системою гол+пас. У рейтингу снайперів у них із Джудом Беллінгемом по 14 забитих м'ячів, а за системою гол+пас у Артема 19 очок проти 17 у Джуда.

Нагадаємо, Ярмоленко та Буяльський звернулися до Мілевського після обшуку у нього.

Трансфер Піхальонка — журналісти розкрили правду про рішення лідера "Дніпра-1" піти з клубу.

Шапаренко влітку піде з "Динамо" до закордонного клубу.

Мілевський не спілкується з ексодноклубником Поповим та блогером "Красавою" — що відомо.

Анчелотті прокоментував помилки Луніна у провальному матчі з "Атлетиком".

Артем Мілевський порадив Андрію Луніну варіант продовження кар'єри — чи залишати "Реал".

футбол
Артем Довбик
Віктор Циганков
Іспанська Ла Ліга
Жирона
українські легіонери (футбол)

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

06:30Яку суму отримує сім’я загиблого воїна — розповідь військового

19 січня 2024

19:29 Ярмоленко та Буяльський звернулися до Мілевського після обшуку у нього

10 січня 2024
Новина з фото

04:17 Готуйтеся, це буде нелегко — знайдіть власника собаки за 11 секунд

14 січня 2024

14:13 Виплати військовим — скільки платять після звільнення зі служби

10 січня 2024

05:58Що чекає на мобілізованих у військовій частині — розповідь військового

12 січня 2024
Новина з відео

17:10Мобілізація по-одеськи — ставлення людей до перевірок ТЦК у громадському транспорті

9 січня 2024

09:51 Лунін готується до трансферу у несподіваний клуб

20 січня 2024

05:38 Відстрочка через інвалідність батьків — українцям вказали на важливий нюанс

13 січня 2024
Новина з відео

06:09 Сунуть нещадні хуртовини — синоптики попередили області, які сьогодні замете снігом

12 січня 2024

00:22 Народна синоптикиня Діденко пояснила, чому кияни чули грім

Актуальне по темі