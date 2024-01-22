Жирона з Довбиком та Циганковим веде унікальну серію — такого раніше не було

Форвард "Жирони" Артем Довбик святкує гол у ворота "Севільї". Фото: "Жирона"

За підсумками 21 туру каталонська "Жирона" вийшла на перше місце чемпіонату Іспанії. Щоправда, команда має на один матч більше, ніж мадридський "Реал", якому довелося перенести гру через Суперкубок.

Окрім першого місця, "Жирона" наразі веде унікальну для себе серію, чого раніше в історії клубу не було, повідомив портал Новини.LIVE.

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Зазначимо, що у 21-му турі "Жирона" на своєму полі розгромила з рахунком 5:1 "Севілью". Хет-трик у матчі зробив українець Артем Довбик та ще один гол забив Віктор Циганков.

Унікальне досягнення "Жирони"

Вперше у своїй історії "Жирона" веде серію з 17 матчів без поразок у найсильнішій лізі Іспанії. Свою останню поразку команда Мічела Санчеса зазнала у вересні минулого року від "Реала" (0:3).

Після програшу "вершковим" команда виграла 14 матчів і три зіграла внічию. Відібрати очки у каталонців змогли лише "Атлетік", "Бетіс" та "Альмерія".

Окрім командних досягнень у клубі є ще й індивідуальні. Український форвард Артем Довбик лідирує у списку найкращих бомбардирів Ла Ліги та за системою гол+пас. У рейтингу снайперів у них із Джудом Беллінгемом по 14 забитих м'ячів, а за системою гол+пас у Артема 19 очок проти 17 у Джуда.

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