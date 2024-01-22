Жирона с Довбиком и Цыганковым ведет уникальную серию — такого ранее не было
По итогам 21-го тура каталонская "Жирона" вышла на первое место чемпионата Испании. Правда, команда имеет на один матч больше, чем у мадридского "Реала", которому пришлось перенести игру из-за Суперкубка.
Кроме первого места, "Жирона" сейчас ведет уникальную для себя серию, чего ранее в истории клуба не было, сообщил портал Новини.LIVE.
Отметим, что в 21-м туре "Жирона" на своем поле разгромила со счетом 5:1 "Севилью". Хет-трик в матче сделал украинец Артем Довбик и еще один гол забил Виктор Цыганков.
🏁 𝗙𝗜𝗡𝗔𝗟— Girona FC (@GironaFC) January 21, 2024
⚽️ x3 Dovbyk
⚽️ Tsygankov
⚽️ @CristhianStuani
🤯 UNA MÉS!
🔴⚪️ #GironaSevillaFC pic.twitter.com/aBBCBMMR9a
Уникальное достижение "Жироны"
Впервые в своей истории "Жирона" ведет серию из 17 матчей без поражений в самой сильной лиге Испании. Свое последнее поражение команда Мичела Санчеса потерпела в сентябре прошлого года от "Реала" (0:3).
После поражений "сливочным" команда выиграла 14 матчей и три сыграла вничью. Отобрать очки у каталонцев смогли лишь "Атлетик", "Бетис" и "Альмерия".
Кроме командных достижений в клубе есть еще и индивидуальные. Украинский форвард Артем Довбик лидирует в списке лучших бомбардиров Ла Лиги и по системе гол+пас. В рейтинге снайперов у них с Джудом Беллингемом по 14 забитых мячей, а по системе гол+пас у Артема 19 очков против 17 у Джуда.
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