Жирона с Довбиком и Цыганковым ведет уникальную серию — такого ранее не было

Форвард "Жироны" Артем Довбик празднует гол в ворота "Севильи". Фото: "Жирона"

По итогам 21-го тура каталонская "Жирона" вышла на первое место чемпионата Испании. Правда, команда имеет на один матч больше, чем у мадридского "Реала", которому пришлось перенести игру из-за Суперкубка.

Кроме первого места, "Жирона" сейчас ведет уникальную для себя серию, чего ранее в истории клуба не было, сообщил портал Новини.LIVE.

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Отметим, что в 21-м туре "Жирона" на своем поле разгромила со счетом 5:1 "Севилью". Хет-трик в матче сделал украинец Артем Довбик и еще один гол забил Виктор Цыганков.

Уникальное достижение "Жироны"

Впервые в своей истории "Жирона" ведет серию из 17 матчей без поражений в самой сильной лиге Испании. Свое последнее поражение команда Мичела Санчеса потерпела в сентябре прошлого года от "Реала" (0:3).

После поражений "сливочным" команда выиграла 14 матчей и три сыграла вничью. Отобрать очки у каталонцев смогли лишь "Атлетик", "Бетис" и "Альмерия".

Кроме командных достижений в клубе есть еще и индивидуальные. Украинский форвард Артем Довбик лидирует в списке лучших бомбардиров Ла Лиги и по системе гол+пас. В рейтинге снайперов у них с Джудом Беллингемом по 14 забитых мячей, а по системе гол+пас у Артема 19 очков против 17 у Джуда.

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