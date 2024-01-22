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Тренер Жирони Мічел розкрив секрет результативності Довбика

22 січня 2024 11:55
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
Тренер Жирони Мічел розкрив секрет результативності Довбика
Артем Довбик святкує гол. Фото: instagram.com/gironafc/
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

Головний тренер "Жирони" Мічел Санчес розповів про шанси своєї команди у боротьбі за чемпіонський титул іспанської Ла-Ліги. Наставник прокоментував вклад Артема Довбика в успіхи каталонського клубу.

Мічел в інтерв'ю офіційному сайту "Жирони" пояснив, як Довбик може стати найкращим бомбардиром чемпіонату Іспанії.

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Артем Довбик забив три голи у матчі 21-го туру Ла-Ліги. Це допомогло "Жироні" знову очолити турнірну таблицю, але мадридський "Реал" відстає лише на один бал і має поєдинок у запасі.

Артем Довбик
Артем Довбик після матчу. Скриншот instagram.com/gironafc/

Причина успіхів Довбика

"Жирона" розгромила вдома "Севілью" з рахунком 5:1, Артем Довбик зробив хет-трик, а Віктор Циганков та Крістіан Стуані додали ще по одному голу. Наставник каталонської команди Мічел Санчес перерахував доданки успіху своїх підопічних.

Головний тренер "Жирони" назвав швидкість флангових футболістів, надійну гру центральних захисників та натиск в атаці тими факторами, які принесли команді переконливу перемогу. Окремо Мічел згадав про Артема Довбика.

"Третій гол "Жирони" — це один із найкращих м'ячів, які я коли-небудь бачив. Артем грає агресивно, він постійно націлений на чужі ворота. Його натиск приносить дивіденди, адже він підкріплений футбольною майстерністю. У нас є два чудові форварди, які хочуть забивати в кожній грі. Їхня енергія дозволяє "Жироні" перемагати", — розповів Мічел Санчес.

Тренер заявив, що не думає про боротьбу за чемпіонство. Він має намір мотивувати команду на кожен матч, а наприкінці сезон підрахувати очки "Жирони", яка не хоче відволікатися від гри заради надії на титул.

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спорт
футбол
Артем Довбик
Іспанська Ла Ліга
Жирона

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