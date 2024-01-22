Роналду завершит карьеру в Европе — о каком клубе идет речь

Криштиану Роналду перед боксерским боем Энтони Джошуа. Фото: REUTERS/Ahmed Yosri

Лидер саудовского "Аль-Насра" и сборной Португалии Криштиану Роналду не собирается завершать активную игровую карьеру в ближайшие годы. Полузащитник уже решил, какой клуб станет для него последним.

Роналду собирается вернуться в один из европейских чемпионатов, сообщает O Jogo.

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Криштиану Роналду остается одним из самых высокооплачиваемых футболистов мира. Он зарабатывает в "Аль-Насре" из Саудовской Аравии больше 100 млн евро в год. Однако португалец не собирается оставаться в этом клубе до конца карьеры. Он готов согласиться на понижение оклада, чтобы вернуться домой.

Криштиану Роналду забивает гол. Фото: REUTERS

Где продолжит карьеру Роналду

Португальский футболист собирается провести как минимум один сезон в лиссабонском "Спортинге", выпускником академии которого он и является. "Львы" готовы предложить ему место в основном составе, а сам 38-летний Криштиану Роналду мечтает еще раз принять участие в Лиге чемпионов.

Также у португальского игрока появится возможность выйти на поле вместе со старшим сыном. Однако это произойдет еще нескоро. Роналду заключил контракт с "Аль-Насром" до лета 2025 года и возможностью продления еще на 12 месяцев. Он собирается принять участие в Евро-2024 и Кубке Мира-2026.

В сезоне 2023/2024 Криштиану Роналду сыграл за "Аль-Наср" 24 матча во всех турнирах. Он забил 23 гола и сделал 11 результативных передач.

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