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Роналду завершит карьеру в Европе — о каком клубе идет речь

22 января 2024 10:41
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Роналду завершит карьеру в Европе — о каком клубе идет речь
Криштиану Роналду перед боксерским боем Энтони Джошуа. Фото: REUTERS/Ahmed Yosri
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Лидер саудовского "Аль-Насра" и сборной Португалии Криштиану Роналду не собирается завершать активную игровую карьеру в ближайшие годы. Полузащитник уже решил, какой клуб станет для него последним. 

Роналду собирается вернуться в один из европейских чемпионатов, сообщает O Jogo

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Криштиану Роналду остается одним из самых высокооплачиваемых футболистов мира. Он зарабатывает в "Аль-Насре" из Саудовской Аравии больше 100 млн евро в год. Однако португалец не собирается оставаться в этом клубе до конца карьеры. Он готов согласиться на понижение оклада, чтобы вернуться домой. 

Криштиану Роналду
Криштиану Роналду забивает гол. Фото: REUTERS

Где продолжит карьеру Роналду 

Португальский футболист собирается провести как минимум один сезон в лиссабонском "Спортинге", выпускником академии которого он и является. "Львы" готовы предложить ему место в основном составе, а сам 38-летний Криштиану Роналду мечтает еще раз принять участие в Лиге чемпионов. 

Также у португальского игрока появится возможность выйти на поле вместе со старшим сыном. Однако это произойдет еще нескоро. Роналду заключил контракт с "Аль-Насром" до лета 2025 года и возможностью продления еще на 12 месяцев. Он собирается принять участие в Евро-2024 и Кубке Мира-2026. 

В сезоне 2023/2024 Криштиану Роналду сыграл за "Аль-Наср" 24 матча во всех турнирах. Он забил 23 гола и сделал 11 результативных передач. 

Напомним, Забарный заинтересовал клуб, который регулярно завоевывает титулы. 

Шевченко взял в вице-президенты УАФ экс-игрока чемпионата Англии. 

Ярмоленко и Буяльский обратились к Милевскому после обыска у него. 

Ястремская сенсационно вышла в четвертьфинал, Свитолина снялась с Australian Open. 

Милевский не общается с экс-одноклубником Поповым и блогером Красавой. 

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