Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Спорт arrow Жена Роналду поделилась веселой атмосферой семейного праздника arrow

Жена Роналду поделилась веселой атмосферой семейного праздника

8 января 2024 14:36
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Жена Роналду поделилась веселой атмосферой семейного праздника
Джорджина Родригес в самолете Криштиану Роналду. Фото: instagram.com/georginagio/
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Лидер саудовского клуба "Аль-Наср" Криштиану Роналду получил от клуба разрешение провести короткий отпуск с семьей. Футболист вместе с супругой провели несколько дней в Испании, после чего вернулись в Эр-Рияд. 

Джорджина Родригес показала, как развлекается звездное семейство, на своей странице в Instagram

Читайте также:

Криштиану Роналду вместе с женой и пятью детьми побывали на нескольких курортах Испании, а также отдохнули на роскошной яхте в Персидском заливе. Между своими домами в пригороде Мадрида и Эр-Рияде семья перемещалась на личном самолете португальского футболиста. 

Джорджина Родригес
Джорджина Родригес с ребенком. Фото: instagram.com/georginagio/

Что показала Джорджина Родригес 

Супруга Криштиану Роналду справляется с воспитанием пяти детей, но вместе с этим остается востребованной моделью. Она может два часа читать младшей дочери сказку, после чего уже ночью провести кардиотренировку в спортзале. 

Криштиану Роналду и Джорджина Родригес
Криштиану Роналду и Джорджина Родригес с детьми. Фото: instagram.com/georginagio/

Звездная пара больше недели провела в компании детей, которые с удовольствием купались, играли с родителями и получали подарки. Джорджина опубликовала в социальной сети несколько трогательных фотографий и видео, которые лаконично подписала: "Семья — это моя жизнь"

Криштиану Роналду и Джорджина Родригес
Джорджина Родригес в бассейне с детьми. Фото: instagram.com/georginagio/

В текущем сезоне Криштиану Роналду сыграл за "Аль-Наср" 24 матча во всех турнирах, забил 23 гола и сделал 11 результативных передач. 

Напомним, "Динамо" собирается подписать звездного зарубежного футболиста. 

Известный футболист рассказал о бегстве из Украины и карьере в Венгрии. 

Трубин готовится к трансферу в новый клуб — что известно. 

Звездный футболист "Динамо" сделал невероятное предложение своей девушке. 

"Барселона" продаст лидера и пригласит экс-игрока "Манчестер Юнайтед".

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

03:29 Мобилизация в Украине — предприятия смогут бронировать только работников с высокой зарплатой

3 января 2024

03:00 В Раде хотят освободить от бронирования еще одну категорию мужчин — о ком идет речь

2 января 2024

22:43 В Украине хотят мобилизовать еще две категории лиц из-за их специальности

29 декабря 2023

09:56 ПриватБанк предупредил об изменениях в переводах с карты на карту — детали

28 декабря 2023

22:43 Новые правила мобилизации в Украине — кто должен прийти в ТЦК без повестки

7 января 2024
Новость с видео

06:36В ВМС рассказали, может ли Россия высадить десант в Одессе и Николаеве

4 января 2024

09:39 На границе с Польшей задержали директора Львовской мебельной фабрики — что произошло

28 декабря 2023

14:35В Киеве раздались взрывы без объявления воздушной тревоги

7 января 2024
Новость с фото

14:45 Народный синоптик Диденко назвала регионы, которые завтра накроют лютые морозы

1 января 2024

07:04 Кто из украинских мужчин сможет выехать за границу с 1 января — полный список

Актуальное по теме