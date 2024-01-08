Жена Роналду поделилась веселой атмосферой семейного праздника
Лидер саудовского клуба "Аль-Наср" Криштиану Роналду получил от клуба разрешение провести короткий отпуск с семьей. Футболист вместе с супругой провели несколько дней в Испании, после чего вернулись в Эр-Рияд.
Джорджина Родригес показала, как развлекается звездное семейство, на своей странице в Instagram.
Криштиану Роналду вместе с женой и пятью детьми побывали на нескольких курортах Испании, а также отдохнули на роскошной яхте в Персидском заливе. Между своими домами в пригороде Мадрида и Эр-Рияде семья перемещалась на личном самолете португальского футболиста.
Что показала Джорджина Родригес
Супруга Криштиану Роналду справляется с воспитанием пяти детей, но вместе с этим остается востребованной моделью. Она может два часа читать младшей дочери сказку, после чего уже ночью провести кардиотренировку в спортзале.
Звездная пара больше недели провела в компании детей, которые с удовольствием купались, играли с родителями и получали подарки. Джорджина опубликовала в социальной сети несколько трогательных фотографий и видео, которые лаконично подписала: "Семья — это моя жизнь".
В текущем сезоне Криштиану Роналду сыграл за "Аль-Наср" 24 матча во всех турнирах, забил 23 гола и сделал 11 результативных передач.
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