Роналду против Бензема — кто оказался сильнее в матче Аль-Наср с Аль-Иттихад
В рамках 17-го тура чемпионата Саудовской Аравии произошло интересное противостояние клубов Роналду и Бензема . Португалец сделал дубль, а француз только отдал голевую передачу.
Подробности противостояния в материале Новини.LIVE.
На первых минутах встречи хозяева открыли счет — Бензема отдал пас на реализовавший момент Хамдаллу.
К концу первого тайма гости сумели не только отыграться, но и выйти вперед. Сначала Роналду забил с пенальти, а затем Талиска из ремня Теллеса вывел команду вперед.
После перерыва Аль-Иттихад сравнял счет — Хамдалла оформил дубль. На этот раз пас отдал бразилец Коронадо.
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Но снова вышла вперед команду Луиша Каштру благодаря еще одному пенальти, который вторично реализовал Роналду. Добавим, что у хозяев был изъят Фабиньо, заработавший пенальти.
Очередной рекорд Роналду
Таким образом, 38-летний Роналду забил свои 51 и 52 гола в этом году. Благодаря этому достижению стал лучшим бомбардиром 2023 года.
К концу встречи за Аль-Наср забил еще дважды Мане. Финальный счёт встречи 5:2. Команда Роналду идет на второй позиции и отстает от Аль-Хиляля, за который играют Милинкович-Савич и Митрович, Кулибали и Малком на 7 очков. Аль-Иттихад идет на шестом месте.
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