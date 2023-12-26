Роналду проти Бензема — хто виявився сильніше в матчі Аль-Наср з Аль-Іттіхад

Криштіану Роналду. Фото: Twitter/AlNassrFC_EN

У рамках 17-го туру чемпіонату Саудівської Аравії відбулось цікаве протистояння клубів Роналду та Бензема. Португалець зробив дубль, а француз лише віддав гольову передачу.

Подробиці протистояння в матеріалі Новини.LIVE.

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До кінця першого тайму гості зуміли не лише відігратися, а й вийти вперед. Спочатку Роналду забив з пенальті, а потім Таліска з паса Теллеса вивів команду вперед.

Після перерви Аль-Іттіхад зрівняв рахунок — Хамдалла оформив дубль. Цього разу пас віддав бразилець Коронадо.

Але знову вийшла вперед команду Луїша Каштру завдяки ще одному пенальті, який вдруге реалізував Роналду. Додамо, що у господарів був вилучений Фабіньо, який і заробив пенальті.

Черговий рекорд Роналду

Таким чином 38-річний Роналду забив свої 51 і 52 голи цього року. Завдяки цьому досягненню став найкращим бомбардиром 2023 року.

До кінця зустрічі за Аль-Наср забив ще двічі Мане. Фінальний рахунок зустрічі 5:2. Команда Роналду йде на другій позиції та відстає від Аль-Хіляля, за який грають Мілінкович-Савіч та Мітрович, Кулібалі та Малком, на 7 очок. Аль-Іттіхад йде на шостому місці.

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