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Роналду проти Бензема — хто виявився сильніше в матчі Аль-Наср з Аль-Іттіхад

26 грудня 2023 23:45
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитро Богомолов
Дмитро Богомолов
Журналіст
Роналду проти Бензема — хто виявився сильніше в матчі Аль-Наср з Аль-Іттіхад
Криштіану Роналду. Фото: Twitter/AlNassrFC_EN
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитро Богомолов
Дмитро Богомолов
Журналіст

У рамках 17-го туру чемпіонату Саудівської Аравії відбулось цікаве протистояння клубів Роналду та Бензема. Португалець зробив дубль, а француз лише віддав гольову передачу.

Подробиці протистояння в матеріалі Новини.LIVE.

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На перших хвилинах зустрічі господарі відкрили рахунок — Бензема віддав пас на Хамдаллу, який реалізував момент.

До кінця першого тайму гості зуміли не лише відігратися, а й вийти вперед. Спочатку Роналду забив з пенальті, а потім Таліска з паса Теллеса вивів команду вперед.

Після перерви Аль-Іттіхад зрівняв рахунок — Хамдалла оформив дубль. Цього разу пас віддав бразилець Коронадо.

Але знову вийшла вперед команду Луїша Каштру завдяки ще одному пенальті, який вдруге реалізував Роналду. Додамо, що у господарів був вилучений Фабіньо, який і заробив пенальті.

Черговий рекорд Роналду

Таким чином 38-річний Роналду забив свої 51 і 52 голи цього року. Завдяки цьому досягненню став найкращим бомбардиром 2023 року.

До кінця зустрічі за Аль-Наср забив ще двічі Мане. Фінальний рахунок зустрічі 5:2. Команда Роналду йде на другій позиції та відстає від Аль-Хіляля, за який грають Мілінкович-Савіч та Мітрович, Кулібалі та Малком, на 7 очок. Аль-Іттіхад йде на шостому місці.

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