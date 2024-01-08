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Дружина Роналду поділилася веселою атмосферою сімейного свята

8 січня 2024 14:36
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
Дружина Роналду поділилася веселою атмосферою сімейного свята
Джорджіна Родрігес у літаку Кріштіану Роналду. Фото: instagram.com/georginagio/
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

Лідер саудівського клубу "Аль-Наср" Кріштіану Роналду отримав від клубу дозвіл провести коротку відпустку із сім'єю. Футболіст разом із дружиною провели кілька днів в Іспанії, після чого повернулися до Ер-Ріяду.

Джорджіна Родрігес показала, як розважається зіркове сімейство, на своїй сторінці в Instagram.

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Кріштіану Роналду разом із дружиною та п'ятьма дітьми побували на кількох курортах Іспанії, а також відпочили на розкішній яхті у Перській затоці. Між своїми будинками у передмісті Мадрида та Ер-Ріяді родина переміщалася на особистому літаку португальського футболіста.

Джорджіна Родрігес
Джорджіна Родрігес з дитиною. Фото: instagram.com/georginagio/

Що показала Джорджіна Родрігес

Дружина Кріштіану Роналду справляється з вихованням п'ятьох дітей, але разом із цим залишається затребуваною моделлю. Вона може дві години читати молодшій дочці казку, після чого вже вночі провести кардіо тренування у спортзалі.

Кріштіану Роналду та Джорджіна Родрігес
Кріштіану Роналду та Джорджіна Родрігес з дітьми. Фото: instagram.com/georginagio/

Зіркова пара понад тиждень провела в компанії дітей, які із задоволенням купалися, грали з батьками та отримували подарунки. Джорджіна опублікувала в соціальній мережі кілька зворушливих фотографій та відео, які лаконічно підписала: "Сім'я — це моє життя".

Кріштіану Роналду та Джорджіна Родрігес
Джорджіна Родрігес у басейні з дітьми. Фото: instagram.com/georginagio/

У поточному сезоні Кріштіану Роналду зіграв за "Аль-Наср" 24 матчі у всіх турнірах, забив 23 голи та зробив 11 результативних передач.

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