Роналду завершить кар'єру в Європі — про який клуб ідеться

Кріштіану Роналду перед боксерським боєм Ентоні Джошуа. Фото: REUTERS/Ahmed Yosri

Лідер саудівського "Аль-Насра" та збірної Португалії Кріштіану Роналду не збирається завершувати активну ігрову кар'єру найближчими роками. Півзахисник уже вирішив, який клуб стане для нього останнім.

Роналду збирається повернутися до одного з європейських чемпіонатів, повідомляє O Jogo.

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Кріштіану Роналду залишається одним із найбільш високооплачуваних футболістів світу. Він заробляє в "Аль-Насрі" із Саудівської Аравії понад 100 млн євро на рік. Проте португалець не збирається залишатися у цьому клубі до кінця кар'єри. Він готовий погодитись на зниження окладу, щоб повернутися додому.

Кріштіану Роналду забиває гол. Фото: REUTERS

Де продовжить кар'єру Роналду

Португальський футболіст збирається провести щонайменше один сезон у лісабонському "Спортингу", випускником академії якого він і є. "Леви" готові запропонувати йому місце в основному складі, а сам 38-річний Кріштіану Роналду мріє вкотре взяти участь у Лізі чемпіонів.

Також у португальського гравця з'явиться можливість вийти на поле разом зі старшим сином. Однак це станеться ще нескоро. Роналду уклав контракт із "Аль-Насром" до літа 2025 року та можливістю продовження ще на 12 місяців. Він збирається взяти участь у Євро-2024 та Кубку Світу-2026.

У сезоні 2023/2024 Кріштіану Роналду зіграв за "Аль-Наср" 24 матчі у всіх турнірах. Він забив 23 голи та зробив 11 результативних передач.

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