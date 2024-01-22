Реал хоче купити лідера Жирони під час чемпіонських перегонів

Гравці "Жирони" святкують гол. Фото: instagram.com/gironafc/

Один із футболістів "Жирони" увійшов до списку футболістів, яких хоче підписати мадридський "Реал". Столичний клуб хоче якнайшвидше оформити цей трансфер.

Не виключено, що "Реал" посилить склад футболістом "Жирони" ще до кінця січня 2024 року, повідомляє Marca.

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Правий вінгер "Манчестер Сіті" Ян Коуту може перейти до мадридського "Реала". Ще чотири роки тому ним цікавилася "Барселона", але бразилець вибрав англійський клуб. При цьому 21-річний футболіст не приховує, що хоче спробувати сили в "Реалі" і змалку захоплюється грою Кріштіану Роналду.

Ян Коуту після матчу. Фото: instagram.com/gironafc/

Трансфер Яна Коуту

Бразилець, який здатний зіграти на будь-якій позиції на правому фланзі, цього сезону виступає за "Жирону" на правах оренди. Його контракт із "Манчестер Сіті" діє до літа 2025 року.

Ян Коуту може погодитися на перехід до "Реалу", проте іспанці повинні переконати й англійський клуб у тому, що "Сіті" буде вигідний такий трансфер. Згідно з інформацією іспанської преси, "королівський клуб" хотів би запросити Коуту якнайшвидше. Однак наставник "Манчестер Сіті" Хосеп Гвардіола хоче дати бразильцеві шанс на "Етіхад".

У сезоні 2023/2024 Ян Коуту зіграв у Ла Лізі 20 матчів, забив гол та зробив сім результативних передач. Він знаходиться на другому місці серед найкращих фулбеків в Іспанії за точним довгим передачам, атакуючим діям та подачам праворуч.

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