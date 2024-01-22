Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Спорт arrow Реал хочет купить лидера Жироны во время чемпионской гонки arrow

Реал хочет купить лидера Жироны во время чемпионской гонки

22 января 2024 13:25
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Реал хочет купить лидера Жироны во время чемпионской гонки
Игроки "Жироны" празднуют гол. Фото: instagram.com/gironafc/
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Один из футболистов "Жироны" вошел в список футболистов, которых хочет подписать мадридский "Реал". Столичный клуб хочет как можно быстрее оформить этот трансфер. 

Не исключено, что "Реал" усилит состав футболистом "Жироны" еще до конца января 2024 года, сообщает Marca

Читайте также:

Правый вингер "Манчестер Сити" Ян Коуту может перейти в мадридский "Реал". Еще четыре года назад им интересовалась "Барселона", но бразилец выбрал английский клуб. При этом 21-летний футболист не скрывает, что хочет попробовать силы в "Реале" и с детства восхищается игрой Криштиану Роналду. 

Ян Коуту
Ян Коуту после матча. Фото: instagram.com/gironafc/

Трансфер Яна Коуту 

Бразилец, который способен сыграть на любой позиции на правом фланге, в этом сезоне выступает за "Жирону" на правах аренды. Его контракт с "Манчестер Сити" действует до лета 2025 года. 

Ян Коуту может согласиться на переход в "Реал", однако испанцы должны убедить и английский клуб в том, что "Сити" будет выгоден такой трансфер. Согласно информации испанской прессы, "королевский клуб" хотел бы пригласить Коуту как можно быстрее. Однако наставник "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола хочет дать бразильцу шанс на "Этихад". 

В сезоне 2023/2024 Ян Коуту сыграл в Ла Лиге 20 матчей, забил гол и сделал семь результативных передач. Он находится на втором месте среди лучших фулбэков в Испании по точным длинным передачам, атакующим действиям и подачам справа.

Напомним, Забарный заинтересовал клуб, который регулярно завоевывает титулы. 

Роналду завершит карьеру в Европе — о каком клубе идет речь

Тренер "Жироны" Мичел раскрыл секрет результативности Довбика

Шевченко взял в вице-президенты УАФ экс-игрока чемпионата Англии. 

Ярмоленко и Буяльский обратились к Милевскому после обыска у него. 

спорт
футбол
Реал Мадрид
Футбол трансферы
Жирона

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

06:30Какую сумму получает семья погибшего воина — рассказ военного

19 января 2024

19:29 Ярмоленко и Буяльский обратились к Милевскому после обыска у него

10 января 2024
Новость с фото

04:17 Готовьтесь, это будет нелегко — найдите владельца собаки за 11 секунд

14 января 2024

14:13 Выплаты военным — сколько платят после увольнения со службы

10 января 2024

05:58Что ждет мобилизованных в воинской части — рассказ военного

12 января 2024
Новость с видео

17:10Мобилизация по-одесски — отношение людей к проверкам ТЦК в общественном транспорте

9 января 2024

09:51 Лунин готовится к трансферу в неожиданный клуб

20 января 2024

05:38 Отсрочка из-за инвалидности родителей — украинцам указали на важный нюанс

13 января 2024
Новость с видео

06:09 Надвигаются беспощадные метели — синоптики предупредили области, которые сегодня заметет снегом

12 января 2024

00:22 Народный синоптик Диденко объяснила, почему киевляне слышали гром

Актуальное по теме