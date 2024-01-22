Реал хочет купить лидера Жироны во время чемпионской гонки

Игроки "Жироны" празднуют гол. Фото: instagram.com/gironafc/

Один из футболистов "Жироны" вошел в список футболистов, которых хочет подписать мадридский "Реал". Столичный клуб хочет как можно быстрее оформить этот трансфер.

Не исключено, что "Реал" усилит состав футболистом "Жироны" еще до конца января 2024 года, сообщает Marca.

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Правый вингер "Манчестер Сити" Ян Коуту может перейти в мадридский "Реал". Еще четыре года назад им интересовалась "Барселона", но бразилец выбрал английский клуб. При этом 21-летний футболист не скрывает, что хочет попробовать силы в "Реале" и с детства восхищается игрой Криштиану Роналду.

Ян Коуту после матча. Фото: instagram.com/gironafc/

Трансфер Яна Коуту

Бразилец, который способен сыграть на любой позиции на правом фланге, в этом сезоне выступает за "Жирону" на правах аренды. Его контракт с "Манчестер Сити" действует до лета 2025 года.

Ян Коуту может согласиться на переход в "Реал", однако испанцы должны убедить и английский клуб в том, что "Сити" будет выгоден такой трансфер. Согласно информации испанской прессы, "королевский клуб" хотел бы пригласить Коуту как можно быстрее. Однако наставник "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола хочет дать бразильцу шанс на "Этихад".

В сезоне 2023/2024 Ян Коуту сыграл в Ла Лиге 20 матчей, забил гол и сделал семь результативных передач. Он находится на втором месте среди лучших фулбэков в Испании по точным длинным передачам, атакующим действиям и подачам справа.

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